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高鐵「228連假」加開177班車　後天開放搶票

▲228連假共有4天，考量民眾返鄉與出遊需求，高鐵規劃自2月24日至3月1日「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲228連假共有4天，考量民眾返鄉與出遊需求，高鐵規劃自2月24日至3月1日「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

記者許若茵／台北報導

228連假共有4天，考量民眾返鄉與出遊需求，高鐵規劃自2月24日至3月1日「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車，總計6天提供1033班次列車的旅運服務，自1月27日凌晨零時起就開放購票。

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今年和平紀念日共有4天連假，高鐵自2月24日至3月1日加開177班次列車，包含南下79班、北上98班，總計6天提供1033班次列車的旅運服務。旅客可自年初六、1月27日凌晨零時起，透過T Express行動購票App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

此外，為加強服務旅客，高鐵提醒，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

同時，為配合2月18日調整為補上班日，為服務通勤需求，高鐵當日增開3班次北上列車，將併同和平紀念日疏運自1月27日開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵提醒，疏運期間人潮眾多，請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵呼籲，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，須全程佩戴口罩，惟各車次列車開放旅客在保持社交距離，或鄰近旅客有佩戴口罩，或鄰近無旅客的情形下可於車廂內飲食，非飲食期間仍需全程佩戴口罩，請旅客遵守規定、配合防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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