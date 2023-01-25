小S緊貼許雅鈞比愛心放閃！外流女兒醜照：是她自找的
綜藝一姊小S（徐熙娣）新年和老公許雅鈞一起到澳洲度假，以實際行為粉碎外界質疑兩人婚姻的謠言，她今（25）日在臉書曬出和老公、小女兒的合照，許雅鈞親密摟著她的肩、對鏡頭比出愛心，個性愛搞怪的許老三，則用口罩蓋住臉，逗得小S樂得很，發文說：「這次是她自找的喔！」
記者江芷稜/綜合報導
去年復出綜藝圈，小S兩檔節目成績斐然，《小姐不熙娣》入圍金鐘獎，《熙娣想聊》獲得國際獎項肯定，不過被大S離婚風波掃到颱風尾，讓她的婚姻受到質疑，小S不忘在電視節目上強調老公對自己很好，不在乎流言蜚語，暑假更出動全家去南投日月潭旅行，寒假則一起到澳洲玩 。這次小S以黑色背心、運動褲低調到澳洲出遊，但揹著經常亮相的萬年愛用包包，仍被眼尖的粉絲認出，許雅鈞則酷酷待在她身邊。
小S昨曬出和許老三合照，自己酷帥模樣入鏡，女兒還沒準備好，被捕捉到眼睛半開的NG照，逗樂許多粉絲；她今天再度發布和老公、女兒以雪梨歌劇院為背景的同框照，自己輕鬆穿拖鞋入鏡，許老三用口罩蒙著臉蛋，畫面相當搞笑。許雅鈞則微笑摟著她肩膀，對鏡頭比愛心，夫妻合體放閃破解外界的不實謠言，只不過許雅鈞手指較長，比愛心的姿態被誤認為比中指，讓網友嚇了一跳。