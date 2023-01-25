金酸莓獎入圍！「最爛演員」范冰冰、奧斯卡影帝湯姆漢克
隨著第95屆奧斯卡金像獎入圍名單公布，第43屆金酸莓獎的入圍名單也提前揭露，2022年好萊塢表現最差的電影為《金髮夢露》（Blonde），總共獲得8項提名，包括最差電影、最差劇本、最差導演安德魯多明尼克、最差男配角澤維爾塞繆爾與埃文威廉斯、最差銀幕搭檔2項，以及最差前傳、重拍、惡搞及續集電影，成為本屆「金酸莓獎」最大贏家。
記者黃雅琪/綜合報導
資深影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）曾憑藉演出《費城》、《阿甘正傳》連續2屆獲得奧斯卡「最佳男主角」獎項，今年卻也難逃金酸莓獎入圍名單；由湯姆漢克斯主演的《木偶奇遇記》（Pinocchio）、《貓王艾維斯》（Elvis），分別入圍「最差男主角」、「最差男配角」2大獎項，湯姆漢克斯在《貓王艾維斯》片中飾演反派經紀人，表現太過浮誇、油膩，因此入選。
「最差男主角」值得關注的部分，還有曾演出《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad）的傑瑞德雷托（Jared Leto），前者失利後，他轉戰演出《魔比斯》（Morbius）反派角色吸血鬼「魔比斯」，無奈《魔比斯》也入圍5項金酸莓獎項。
中國大陸女星范冰冰因涉及逃稅事件，近來鮮少出現在幕前表演，反倒是因為演出電影《355：諜影特攻》（The 355）、《日月人魚》（The King's Daughter），一次入圍2項「最差女配角」，《355：諜影特攻》原先被視為范冰冰進軍好萊塢的重要之作，最後不但戲份少、票房也賣不好，讓范冰冰的好萊塢夢破碎。2023年金酸莓獎預計將於3月11日舉行。