網美走春攻略！全台8廟又美又靈：「這財神廟」日落必拍
誰說走春去廟裡只能拜拜？全台不少廟宇除了靈驗莊嚴，一旁的風景更是一絕，隨手拍都能出大片。像是位於新竹的香山財神廟，金柱紅瓦搭配落日餘暉簡直殺光手機記憶體！還有大名鼎鼎的行天宮、紫南宮、大甲鎮瀾宮等等。其中奪得話題冠軍的大甲鎮瀾宮，每年媽祖繞境活動都吸引大批信眾支持，氣派的廟宇建設也深受各攝影好手喜愛。以下趕緊看下去，把握年假最後幾天去求平安，順便拍幾張美照回台北羨煞朋友！
記者汪睿琦/綜合報導
位於新竹的香山財神廟主要供奉天官五路武財神，前身為母聖宮，為新竹地區享負盛名的宗教聖地，年年香火不斷。另外香山財神廟不只莊嚴靈驗，因地理上優勢，廟宇內還可眺望台灣海峽之壯闊美景，更是觀看夕陽落日餘暉的最佳景點，有著名的「香山夕照」之稱，如今也是新竹市府編定風景區之一，相信各位喜歡拍攝美景的朋友絕對早已收入口袋名單許久。
除了香山財神廟，《Social Lab社群實驗室》透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內網友們在網路上對「廟宇」的討論，發現總共有8間廟宇在網友們心中也是每年走春必訪勝地。像是奪得話題冠軍的「大甲鎮瀾宮」被網友激推「中部的信仰中心，海線參拜的首選」，尤其是每年的媽祖繞境活動都會從大甲鎮瀾宮出發，就可見其地位性。不僅在宗教信徒心中地位崇高，大甲鎮瀾宮氣派的風格反映了台灣廟宇傳統之美，天氣好的話後方一望無際的天空沒有任何大樓遮擋，藍天白雲實在讓人心曠神怡！
話題亞軍則同樣由供奉媽祖的「白沙屯拱天宮」拿下，有民眾說道「白沙屯媽祖的鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，因此被稱為粉紅超跑」、「進香路線完全看媽祖想去哪邊，很有趣」。獨特的特性與同樣氣派宏偉的廟宇風格，近幾年也吸引不少媒體報導，當地居民也說道「感覺信徒越來越多了！」。
第三名則是台北人一定不陌生的「行天宮」，供奉關聖帝君的行天宮可說是台北人的信仰中心，「有事找關帝爺，沒事也找關帝爺」，想必是許多家中長輩常念叨的一句話；逢大考的考生也可到行天宮辦公室免費索取「文昌筆」，帶著關聖帝君的祝福上考場一定無往不利！「竹山紫南宮」也是網友們激推之一，日前紫南宮還登上Google熱搜台灣廟宇排行榜冠軍，除了參拜土地公求發財金、金雞母外，一旁竹山老街、杉林溪生態園區都好逛又好拍，安排前往紫南宮的同時也不忘到附近走走看看喔。