繼承龐大家產怎麼用？隋棠不工作「帶家人定居國外」

電影《詐團圓》被盛讚是台版「瘋狂亞州富豪」，視覺處處充滿巧思外，雖然故事以「詐」為開端，卻也透過這個字，鋪陳出人性間親情與友情的純粹。日前LiTV專訪4位主角隋棠、陳昊森、邰智源和屁孩（林政融）。聊到《詐團圓》裡繼承龐大家產，問他們預計用這麼多錢，做什麼事？邰智源理智表示將一如往常生活，隋棠則幻想一家人與狗狗世界走透透，或是在某個國家住2、3年，讓小孩體驗不一樣的生活。
記者侯家瑜/綜合報導
聊到過年，就不能忘記包紅包這件事，聽到有父母會對子女說，要協助把紅包保管起來，但壓根兒是石沉大海，身為人母、人父的隋棠與邰哥，對這些父母建議：「這樣是不對的！不應該騙孩子！」表示要尊重孩子的權利，並協助他們做理財規畫。而兒輩的陳昊森與屁孩，則是不會少給這份心意，陳昊森感性說：「我去年包給他的，我其實有發現他把它放在床頭，然後那個貼紙都還在，就是也沒有撕開。」至於團圓菜，隋棠每年一定會親自包元寶（餃子）、陳昊森最愛油飯、屁孩最愛白鯧，而邰哥則憶起在天上父母，當時總會做拿手手路菜「十香菜」，來象徵「十全十美」。
呼應片名「詐（騙）」字，《詐團圓》帶出不少在做人處事上的延伸，因此到底哪種騙最可惡？是騙財、騙情、騙色、騙身份還是騙學歷？戲裡飾演騙人家產的王芸的隋棠說：「我覺得不管哪一種騙，只要你會去傷害到人家對你的信任，或是人家對你的愛，我覺得就是最傷的。」但她也補充，同意人們常說「善意的謊言」這句話，邰哥也表示認同，舉例若遇到病人時，我們不該給他制訂生命的期限，我們應該要給他是更多的打氣，「你給他一個 Positive（積極）的方向，這不能說是謊言，應該算是一種安慰的方式或者說是一種信心的鼓舞。」