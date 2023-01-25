傳陳建仁點頭接閣揆 張其祿：未解國計民生問題仍繁多
民進黨在去年11月九合一大選敗選，行政院長蘇貞昌於19日向總統蔡英文提出總辭，傳出蔡英文在農曆年假期間當面徵詢前副總統陳建仁接閣揆意願，媒體今（25）日報導，陳建仁已經點頭，將接任新任閣揆。台灣民眾黨立委張其祿表示，樂見內閣改組帶來國家新的展望，期盼陳建仁能夠以快速且務實的行動力加緊處理國家當前面對的經濟、國防、兩岸問題及民生挑戰，而非只是單純新瓶裝舊酒。
記者呂炯昌／台北報導
針對傳聞陳建仁接閣揆，張其祿表示，當前有幾點需要關注，陳建仁是蔡英文相當倚重信任的人，是其優點；但可能與蘇貞昌相反，非強勢閣揆，甚至出現強兵弱將的問題，因閣員可能多為派系領袖和卸任的地方首長，將來難以協調掌控。其次，蔡英文可能和賴清德副總統關係將出現矛盾。若陳建仁做的好，將可能和賴形成競爭；若做不好，對民進黨賴清德選總統形成政績不佳的影響
張歧祿進一步表示，目前民眾真正在乎的是「問題解決」，而非換人。未解的國計民生問題仍然繁多，像是何時發放現金、平均地權轉彎、查辦高端、農產行銷、低薪高物價、兩岸關係、台美經貿談判成果等等，皆須有高效度的行政院長及各部會首長儘速解決問題。
張其祿總結，樂見內閣改組帶來國家新的展望，期望若是由陳建仁出任行政院長，能夠以快速且務實的行動力加緊處理國家當前面對的經濟、國防、兩岸問題及民生挑戰，而非只是單純新瓶裝舊酒。