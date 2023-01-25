第一個沒艾成的過年！王瞳曬「母子照」洩心聲 萬人心疼
藝人艾成去年8月墜樓身亡，消息一出震驚各界，其妻子王瞳得知後更是心碎不已，為平復心情休息好一陣子，近期雖然已復工拍戲，不過仍得獨自面對第一個沒有艾成的農曆新年。對此，她昨（24）日也曬出與愛犬出遊的合照，也傾訴對艾成的想念。
娛樂中心／綜合報導
王瞳昨日在臉書發文，PO出多張與愛犬「哈嚕」在鳳梨田拍的合照，只見她穿著灰色黑點點外套，下身搭配白色短裙、內搭褲，抱起狗狗對著鏡頭露出微笑，表示：「哈嚕與媽咪的初一台南行。謝謝貼心屬靈女兒們的安排」。
除了曬出與愛犬的合照，她也在文末傾訴對艾成的想念，「哈嚕也想爸比」、「第一個沒有你的過年」，並標記艾成的臉書粉專，雖然只是短短幾句話，卻讓人看了不禁鼻酸。
貼文一出，讓萬名網友超心疼，「曈曈，新年快樂！往前看，幸福人生就在前方。艾成會在天上看顧妳滴」、「新年快樂，加油最棒的妳，妳老公也是很想念妳跟毛孩子的」、「加油 ！新年新希望，平安幸福每一天」、「加油，新年快樂」、「姐姐好美，艾成會保佑妳」。（編輯：郭佩蓉）
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