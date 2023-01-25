瑞士國會決議修法　允他國轉運瑞士製武器援烏

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不過，瑞士國會的安全政策委員會今天以14票同意、11票反對通過動議，要求修改戰爭物資轉運規定。
安全政策委員會在聲明中指出，這項動議主張「若有違反國際禁止使用武力的情況下，尤其是俄烏戰爭」，應可撤銷這項「非再出口」聲明。
但動議內容也留有但書，若撤銷「非再出口」聲明對瑞士外交政策構成「重大」風險，瑞士政府仍可決定維持禁止轉運。
動議內容有待全體國會批准後才會實施。
委員會考慮提出2點建議，其一是當聯合國大會（United Nations General Assembly）至少2/3成員認定國際存有非法使用武器下，可撤銷「非再出口」聲明。
其二是制定一套緊急法令，即在俄烏戰爭之際，只要是確定戰爭物資將運往烏克蘭的情況下，將使「非再出口」聲明失效。
聲明指出，相關修改應迅速上路並實施到2025年底，「委員會多數成員認為，瑞士應透過向烏克蘭提供更多重要援助以保障歐洲安全」，少數成員則擔心將戰爭物資運送至烏克蘭恐危及瑞士中立地位。
但多數仍認為，擬議的修改可在符合瑞士中立立場下進行，「因為新規定並不允許直接向衝突地區出口戰爭物資」。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120125