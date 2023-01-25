小鐘打麻將踢鐵板！自爆慘輸原子少年8千塊：好可怕

適逢新年期間，綜藝節目《小明星大跟班》邀請藝人進行歲末年終讚美大會，讓他們向平時照顧自己的好友表達感謝，小鐘和海產這對忘年之交，自爆某個深夜突然想打麻將，海產立刻找了好幾個年紀輕輕的原子少年來湊咖，讓小鐘暗爽在心裡，以為可以大贏一場，沒想到最後被慘電！
記者江芷稜/綜合報導
海產透露，剛來台北發展時通告少，經濟狀況不太穩定，常常有一餐沒一餐，小鐘發現後很擔心晚輩，三不五時會拿消夜給他吃，因此建立好交情。小鐘知道他很喜歡女星四葉草，某次趁海產生日時，幫他悄悄準備驚喜，邀請四葉草深夜捧著蛋糕出席派對，讓海產非常開心，頻頻誇讚小鐘是暖男，這次生日驚喜永遠銘記在心。
小鐘反誇海產很有義氣，某次深夜突然想打麻將，他要海產去找一些牌技欠佳的爛牌咖，方便自己贏錢，海產也隨CALL隨到，但沒料到來的是原子少年，3個年輕人加起來年紀跟小鐘差不多，讓他暗爽在心裡，以為原子少年很嫩、很好打，沒想到最後竟慘輸，他哀號說：「我嚇到，你知道嗎，原子少年真會打牌，好可怕，我撇了7、8千元，你們跟原子少年打牌要小心。」讓全場嘉賓爆笑不已，吳宗憲開玩笑下次要約原子少年打麻將。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。