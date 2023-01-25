媳婦看完《婆婆》淚灑影廳！「一句話」惹哭鍾欣凌

超夯台劇《我的婆婆怎麼這麼可愛》原班人馬躍上大銀幕！2023兔年最強賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導、金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）幕前幕後原班人馬重磅回歸，電影全台現正好評熱映中。
娛樂中心/綜合報導
「火寮一哥」許傑輝除夕夜和監製吳明憲偷偷計畫現身戲院，帶給影廳內準備看完電影吃年夜飯的觀眾新年超級大驚喜，觀眾們看到輝哥「真人現身」驚呼連連，讓整個影廳滿滿的尖叫與掌聲。許傑輝笑說：「除夕是所有家庭一同吃年夜飯的日子，我想藉由實際行動和除夕夜來電影院的觀眾們團聚『另類圍爐』，希望除夕夜除了全家人吃年夜飯的傳統習慣外，也能帶著全家大小一起進戲院看《婆婆》，讓進電影院看《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》成為今年農曆年全家大小的過年新風潮！」
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》自上映以來，主要演員鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、炎亞綸等人全台戲院映後跑透透，上映首週，踏遍半個西台灣戲院與影迷相見歡，即使是小年夜和除夕完全不缺席，讓所有主演最感動的是，所到之處都有許多阿公、阿嬤到孫子女，幾乎是全家族總動員進戲院支持，有女性觀眾和老公一起進戲院，看到鍾欣凌時忍不住暴哭說：「自己身為人母，亦是媳婦的雙重身分，電影看完讓我感觸良多。」鍾欣凌與黃姵嘉也跟著感動落淚，黃姵嘉甚至哭到假睫毛都差點掉了。