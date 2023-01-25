《黑暗榮耀2》預告8伏筆！宋慧喬猙獰血吼 5惡人剉著等
宋慧喬主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》探討校園霸凌議題，第2季將於3月10日上線，1分53秒最新預告日前發布，由宋慧喬、李到晛領軍的復仇幫，對抗校園惡霸5人組，畫面中隱藏8大伏筆，包括墜樓、燒房、撞車的驚悚場面，疑是暗示全員下場悽慘。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中在高中時期飽受欺凌的宋慧喬，長大後當上小學老師，進入惡女林知衍的女兒學校任教，展開復仇計畫，途中吸收了遭老公家暴的女傭廉惠蘭、被精神病患糾纏的醫生李到晛當隊友，不過預告中3人看似付出極大代價。
宋慧喬在劇中撕心裂肺的哭吼：「不要再這樣笑了。」看似與宿敵林知衍正面對決，其中一幕是左臉受傷流血，惡狠狠瞪著鏡頭。而李到晛有場戲是在法庭上情緒失控，被多人圍起來架住，可能是與殺父仇人拚搏，最駭人的是廉惠蘭被揍到鼻青臉腫，坐在監獄裡慘笑。
而惡霸5人組的暴力份子金建宇和老師朴胤熙提前領便當，第2季中出現新的復仇對象、宋慧喬的貪錢媽媽朴志雅，她跑到宋慧喬的學校停車場，頂著一頭橘髮發狂大笑，令人好奇她的下場如何？而林知衍的靠山媽媽尹多京，在劇中打開貼滿符咒的保險箱，與警察的不正當勾結可能見光。
另外霸凌宋慧喬的3個惡女裡，空姐車珠英看著用來搜尋男人情報的Ipad抓狂大笑，能不能順利嫁給富豪充滿懸念，千金女金赫拉一頭金髮狼狽被擒，似乎難逃毒蟲的法律制裁，氣象主播林知衍被建設公司社長老公斥責，豪門婚姻岌岌可危。
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