84歲陳淑芳沒在怕！《詐團圓》拼5億票房祭「泳裝寫真」
賀歲片《詐團圓》講述一場因詐騙而起的「團圓飯」，由億萬導演葉天倫執導，陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、林子熙、盧以恩、屁孩（林政融）、藍鈞天、鍾承翰主演，電影因為佳評如潮，宣布進軍國際市場新加坡、馬來西亞、香港、澳門、越南、印尼，一路從元宵輪番接力上映，宛若一長串的爆竹，在各地炸好、炸滿、炸翻天，讓國際見證電影台客新風潮的魅力。
記者黃雅琪/綜合報導
主演們也分享起跑活動的感想，許多觀眾都反應：「不是來看喜劇片嗎？怎麼讓我們哭到口罩都濕了！」、「好感人的詐騙，笑著笑著就哭了。」陳淑芳與謝瓊煖、林子熙、鍾承翰，以及隋棠跟陳昊森，在電影裡的親情戲相當動人。談到票房公約，「金馬影后」陳淑芳日前跑活動時總裁魂上身，開玩笑地大喊：「恁祖媽跟你拼了！票房破5億就穿泳裝拍寫真謝票啦！」語驚四座的霸氣宣言，讓葉天倫導演跟演員們被拱跟進，看到84歲的陳淑芳都這麼有魄力，眾影人也沒再怕：「跟你拚了」。
《詐團圓》不只散播歡笑，更要散播愛心；由於拍攝期間，時值疫情來襲，劇組相當重視防疫工作，特別設置醫療等級專業的入口型紫外線抑菌器，強化升級防疫規格，讓大家都可以在安全的環境下工作。《詐團圓》在拍攝結束後，特別響應「社會永續發展推廣協會」的「認購助長照」計畫，將抑菌器轉贈到樂山教養院，為長者的家築起防疫戰線，並且希望帶動社會大眾將這份愛與心意不斷延續下去。
葉天倫導演表示：「疫情這3年，在台灣拍片真的很不容易，《詐團圓》花了19個月才拍攝完成，很感謝有非常多人的幫助才能順利完成，醫療等級專業的抑菌器，讓劇組工作人員拍片多一層保障，同時拍完片後抑菌器又可以再捐給樂山教養院，更延續這份溫暖，也是《詐團圓》這部電影最想傳達給觀眾的，在年節氣氛當中，不管是有血緣、沒血緣，大家都是一家人。」電影《詐團圓》現正熱映中。