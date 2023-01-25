睽違20年復出！陸小芬《本日公休》當起理髮阿姨

剪的是人情，留的是思念！今年最溫柔暖心的親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製，導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演，前導預告片中，陸小芬暌違二十多年復出大銀幕，化身全民媽媽傳起早安長輩貼圖、掛念3位兒女陳庭妮、施名帥、方志友有沒有結婚、買房子，一輩子在男士家庭廳給客人剪頭髮，說著：「人生不是這樣算的。」隨後竟掛上「本日公休」的牌子離家出走，去做一件所有人都認為不值得的事。
記者黃雅琪/綜合報導
電影前導海報，特別邀請到3金設計師方序中和知名畫家米力共同創作，一台車、一條路劃過綠蔭蓊蓊的後腦勺，視覺設計暗喻理髮意象，詩意十足相當吸睛，方序中提及這次設計理念：「駛著一台老車，在綠油油的稻田中，找尋一絲屬於自己的勇氣。作為一個理髮師幾十年了，面對著數不清的後腦勺，也聽了數不清的人生故事，從小孩到年長者，一個推子過去，都是一個新的開始。前導海報以插畫方式表現，結合手感線條與超現實構圖，表現在時光飛逝之下勇敢找尋自我的故事。」
導演傅天余新作《本日公休》再度邀請台灣史上首位3金得主吳念真擔綱監製，電影靈感取材自身母親，講述一位經營40年男士家庭廳的理髮阿姨故事，真摯表露上一代的職人樣貌、與新一代之間的隔閡與情感。吳念真提及當初看到劇本時就十分心動：「她差我二十幾歲，沒想到一個那麼年輕的導演，竟然會拍一個我所期待的電影。」並分享當年拍電影《多桑》時，本來想找侯孝賢當導演，但侯孝賢看到劇本就說：「自己的爸爸自己拍！」讓他首次執起導演筒，拍出自身父親的故事。秉持著這樣的理念，吳念真同樣也鼓勵導演傅天余：「自己的媽媽自己拍」，傅天余坦言當初十分擔心，非常感謝吳念真的一句話：「請你一定要努力把這部電影拍出來！」鼓舞她有信心將母親的故事拍成電影。
除了請來金馬影后陸小芬擔綱女主角，也邀請陳庭妮、施名帥、方志友演出3位兒女，談起影后當媽，陳庭妮飾演造型師大女兒「阿欣」，分享理髮店阿姨阿蕊很勇敢，是她「心裡的繆思女神」一位堅持著自己喜歡的東西的職人；施名帥飾演兒子「阿男」，形容陸小芬「是一個很可愛的長輩」，對戲自然就像在家裡跟媽媽鬥嘴；方志友飾演連鎖髮廊理髮師小女兒「阿玲」，因為跟陸小芬一起上美髮課，累積了共患難的情感，對戲的當下看到第一眼就喊：「媽！」相處起來很有母女感、很對味！電影《本日公休》將於3月3日全台戲院暖心上映。