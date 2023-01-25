希金斯就任紐西蘭總理　外交部：盼持續深化友好合作

紐西蘭執政勞工黨於22日下午召開黨團會議，投票推選希金斯(Chris Hipkins)議員出任新任黨魁，希金斯於今(25)日正式就職，成為紐西蘭第41任總理。外交部對此表達誠摯祝賀，並期盼持續與希金斯領導的新政府深化台紐在各領域的友好合作關係
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿指出，紐西蘭是台灣在印太地區理念相近的重要夥伴，共享自由、民主、法治、人權等普世價值。我國政府由衷感謝紐西蘭政府於2022年5月「紐美峰會」及7月「紐英峰會」聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性，以及公開支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)等國際政府間組織。
外交部指出，台紐自2013年簽定「台紐經貿合作協定」(ANZTEC)以來，雙方貿易額不斷增長，台灣於去年超越英國成為紐西蘭第6大貨品出口市場，雙邊貨品貿易總額更一舉突破30億紐元。此外，去年3月台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大共同成為「原住民族經濟貿易合作協議」(IPETCA)創始會員國，進一步強化台紐原住民族的連結與經貿發展合作。
外交部表示，我國政府期盼在既有良好基礎上，持續與希金斯總理領導的新政府深化台紐在各領域的友好合作關係，共同攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。