鍾漢良神劇吸50億次點閱！網友看「小16歲嬌妻」露姨母笑
鍾漢良和譚松韻所主演的陸劇《錦心似玉》，將在1月26日於愛爾達綜合台播出，該劇改編自吱吱小說《庶女攻略》，劇情講述明朝中期永平侯大將軍「徐令宜（鍾漢良飾）」和庶女「羅十一娘（譚松韻飾）」先婚後愛、攜手成長的勵志愛情故事，累積近50億的超高播放量，更拿下2021年台灣爆紅十大戲劇的冠軍寶座。
記者羅凌筠/綜合報導
儘管兩人相差16歲，鍾漢良、譚松韻演起感情戲毫無違和感，不管是被封為全劇最甜名場面的「糖葫蘆之吻」，還是深情捧臉激吻完成的「體面（圓房）」，場場都讓觀眾看到不自覺露出得「宜」微笑。
當兩人被問到對方戲裡戲外有沒有反差時，只見他們異口同聲的說：「反差可大了。」譚松韻接著補充說：「侯爺在戲裡比較嚴肅冷峻，但鍾漢良私下很可愛又很愛笑。」至於鍾漢良則說，「松韻很可愛、很陽光，雖然個子小小的，但充滿大大的能量，無形中會給人很多正能量。」
鍾漢良提到在準備這個角色的心境，他認真地說：「不論是戲裡還是戲外，徐令宜都是令人憧憬的人物，是很難得的一個角色，所以不管是行為還是神韻，就算是只有一點點，也想要更貼近他，隨著我對他更近一步的理解和認識後，好像也比較容易入戲。拍完這部戲後，禮儀和舉止也都變得很端莊。」