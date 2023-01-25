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台灣啦啦隊高齡化？「快40歲還在跳」網愣爆　2關鍵曝光

▲樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」深受網友喜愛。（圖／記者吳政紘攝）
▲樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」深受網友喜愛。（圖／記者吳政紘攝）

娛樂中心／綜合報導

近年在場邊替球員加油打氣的職棒、職籃啦啦隊女孩們備受矚目，是球場上一大「嬌」點，捧紅像是林襄、峮峮、短今等多位啦啦隊女神。不過現如今啦啦隊成員眾多，就有網友發現不少啦啦隊成員的年紀都已經超過35歲，讓他很困惑「怎麼一堆快40歲還在跳？」貼文一出，立刻掀起熱議。

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▲樂天女孩籃籃開球，廖健富蹲捕。（圖／吳政紘攝）
▲樂天女孩們各個擁有甜美長相、火辣身材。（圖／記者吳政紘攝）
有網友在PTT以「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」為題發文，表示看到有其他網友在討論樂天女孩們的年齡，而先前鬧出劈腿風波的倪暄今年31歲，他認為「還算年輕的了」，因為還有好幾位的年齡是35歲、36歲，甚至37歲的都有，讓他不禁好奇直呼：「職棒啦啦隊怎麼回事，怎麼一堆快40歲的在跳？日韓應該沒這樣吧」？

▲樂天女孩倪暄（右）遭前男友爆料，劈腿球星陳晨威（左）。（圖／翻攝自倪暄、陳晨威IG）
▲樂天女孩倪暄（左）遭前男友爆料，劈腿球星陳晨威（右）。（圖／翻攝自倪暄、陳晨威IG）
貼文一出，立刻掀起熱議，「可見化妝真的能改變很多」、「日本國高中生在當偶像的，台灣一堆歐巴桑、阿嬤出來拋頭露臉」、「韓國25歲都過氣了，台灣30還沒被淘汰」、「啦啦隊高齡化」、「台灣連啦啦隊都高齡化，真的慘」、「阿姨有阿姨的市場，人家也是很努力啊」。

▲「樂天女孩」林襄。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲「樂天女孩」林襄。（圖／翻攝自林襄臉書）
也有內行網友點出2大原因，分別是「更年輕的妹幾乎都在直播平台賺錢」和「醫美技術發達」，「年輕的在IG、抖音跳一跳就有錢了，誰還要賣命練舞帶氣氛」、「確實，年輕的直接直播就好，唱唱跳跳的多累人」、「年輕的都去直播，說說話就能賺錢了」、「醫美越來越強，以後40、50歲看起來頂多30初，延長藝人網美的表演壽命也是算好事，不然光靠年輕能賺錢的時光太短了」、「現代醫美保養技術超好，20、30年前比不上，那些年紀就算比較大的，看起來也30以內」。（編輯：郭佩蓉）

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