具俊曄秀舞技炸翻小巨蛋！春節「大紅包」孝敬大S媽

百老匯必看劇目《極限震撼》在大年初一於台北小巨蛋震撼登場，目前已連續演出3天，深受大眾好評和喜愛！今（25）日特別邀請「國民姊夫」具俊曄共同參演，第一次在台灣過年的具俊曄透露：「過年期間有在小S家一起煮年夜，為大家煮韓國料理有做烤肉和炒菜，這次韓國家人沒有來台一起過年，有包紅包給徐媽媽，自己也有收到紅包，還包了許多紅包給姪子、侄女。」他還稱讚徐媽媽包的水餃是他的最愛，不過沒有在裡面放錢幣。
記者黃雅琪/綜合報導
來自阿根廷的《極限震撼》以顛覆感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力，不斷征服人體的感官極限，讓人心臟爆擊無間斷。作為參演者之一的具俊曄，擔任大年初四的特別嘉賓，即便擁有深厚舞蹈底子的他仍表示，剛接收到這個演出的時候，很久沒有跳舞的他很擔心阿根廷的排舞，因為團員還沒抵達台灣，所以只能自己看影片學習，擔心自己練習不夠到位，花了很多時間練習。
具俊曄表示，從小年夜到初二都和團員們一起練習，覺得很累但感覺很開心，除了合作舞台，他也帶來一段限定加碼DJ秀，一出場便令全場沸騰，炸翻小巨蛋！聊到這次的加碼秀，他更爆料幕後趣事：「他們原本想讓我戴假髮表演DJ秀，我說不行因為我是光頭，大家會不認得我。」
《極限震撼》今日的演出也吸引眾多藝人前往朝聖，包括壞特、林志炫、林采欣、楊千霈、關詩敏、許書豪等藝人，現場星光閃閃；楊千霈表示：「看到許多藝人朋友都朝聖打卡了，今天和張勛傑一起來感受這個震撼，聽說有超多超酷的高特技動作，非常期待！」