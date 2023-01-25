張蘭蹭大S熱度！模仿具俊曄抬腿動作 網友：又缺流量了
儘管汪小菲叮嚀過母親張蘭別在直播裡提到別人，但數據會說話，每當汪小菲和大S登上熱搜，張蘭直播間就會人數激增，旗下的酸辣粉銷量跟著水漲船高，掌握了流量密碼，張蘭新年期間再度模仿前媳婦大S，參考她跟具俊曄拍攝《VOGUE》時尚雜誌的美照，和助手擺出相同姿勢，把腿擱在對方身上，100%的動作還原度，讓網友笑到不行，再度登上微博熱搜話題！
記者江芷稜/綜合報導
新婚1年的具俊曄留在台灣過年，年初四參與《極限震撼》活動，人氣相當旺，張蘭刻意選在這天模仿大S把腿跨上具俊曄肩膀的時尚美照，秀出一條美腿，掛在唇紅齒白的助理身上，讓網友直呼「不愧是蘭姐，要被笑死了」、「大S看了要氣暈在廁所了」、「是不是又缺流量了」。
網友統計，從大S和具俊曄再婚後，張蘭模仿過歐巴的8種動作，刻意嘲諷大S的再婚，包括「模仿具俊曄當DJ打碟」、「躺床墊」、「用牛仔褲改包包」、「用筆在手指上畫戒指」、「賣兔子頭」、「直播切滷蛋」等等，故意隱喻具俊曄吃軟飯，還應景地拿出綠茶喝，暗諷前媳婦大S。
吃瓜群眾笑說，比起兒子汪小菲，張蘭真的戰力十足，不僅過年、生病都全年無休，還在直播間大秀才藝，包括模仿具俊曄跳舞、當DJ、畫包包、畫戒指，成功炒熱麻六記熱度，簡直就是媽媽中的戰鬥機，要汪小菲好好跟媽媽學習。