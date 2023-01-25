總統府證實陳建仁接閣揆　立委陳琬惠籲說明高端爭議

民進黨在去年11月九合一大選慘敗，行政院長蘇貞昌於19日向總統蔡英文提出總辭，總統府今 (25)日晚間證實陳建仁將接閣揆，27日上午10點將於總統府召開記者會正式宣布。由於陳建仁對國產高端疫苗護航不遺餘力，台灣民眾黨立委陳琬惠呼籲陳建仁說明高端疫苗爭議。
記者呂炯昌／台北報導
陳琬惠指出，副總統賴清德就任民進黨主席時強調，要以誠信原則建立制度，來審視候選人的學倫問題，並要求從政同志誠實面對，但繼任的新閣揆陳建仁在2007年擔任國科會主委時，共同掛名的論文疑似抄襲，為此請辭；護航高端被外界譏為「高端聖騎士」，民眾期待內閣改組能帶來新氣象，陳建仁在接任閣揆後應先主動說明，不令國人失望。
陳琬惠指出，目前台灣行政程序混亂，漏洞百出。新內閣該趕緊檢討提出具體解方去除問題。例如健保署主秘賣情治單位等特殊人士的敏感個資給中國，長達13年包含蔡政府6年，結果被發現港澳戶頭有10億，請問國安會秘書長、副秘書長、國安局長、健保署所有相關人員、唐鳳當時是資安政委、警政署負責資安的，這一串肉粽，應該用處理螺螄粉的態度，加緊改進檢討。
陳琬惠表示，國際貨幣基金（IMF）總裁警告2023將是「艱困的一年」，預估三分之一的經濟體陷入衰退，經濟挑戰、社會安全、居住正義、環境永續等挑戰將接踵而來，她呼籲新閣揆要真正以民為念、誠信立國，內閣選擇專業人才，而非政治酬庸，治理部門失能等於國家失能。即使基層公務人員再努力，卻沒有一個好的上級大腦，一樣無能為力。