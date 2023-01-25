Melinda懷孕！楊祐寧「第一反應」嚇呆 摀嘴啜泣影片曝
40歲男藝人楊祐寧當二寶爸了！他2020年和王詠穎（Melinda）結婚，婚後育有一女，家庭生活幸福美滿。夫妻倆在大年初四公開懷二寶的好消息，他也在YouTube頻道「What A Life 」分享得知老婆懷孕的「第一反應」，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
楊祐寧和Melinda今（25）日公開懷二寶喜訊，兩人都在IG發出二寶的超音波與心跳聲，楊祐寧開心表示：「The sound from the universe（來自宇宙的聲音）」，老婆則表示：「no.2 landing soon…（二寶即將來臨）」，讓大批網友立刻留言道恭喜。
而楊祐寧也在YouTube頻道「What A Life」發出影片，除了紀錄老婆Melinda得知自己肥胖風險評估高達80％的反應，還有為了跑馬拉松做準備的片段，像是健身、慢跑等，以及與朋友私下聚會的歡樂時光。最後，還有夫妻倆在得知懷二寶的「第一反應」。
只見Melinda素顏入鏡，戴著眼鏡、髮箍，身穿小背心與運動短褲，在廁所拿著驗孕試紙笑了好幾聲，接著說：「好像，好像是有，好像是有耶，Oh my god！」拿著手機錄影的楊祐寧先是往前拍了驗孕試紙，接著將畫面轉往鏡子，他一手拿著手機，一手摀著嘴巴，一度震驚到說不出話來。
Melinda也笑說：「是吧？Baby oh my god baby，Oh my god！」接著緊靠楊祐寧，興奮心情完全藏不住。而楊祐寧仍然維持同樣動作，除了震驚以外，還摀嘴啜泣，流下感動的淚水，情緒激動到一句話都說不出來，Melinda則在一旁不斷說：「Oh my god！I knew it」。
最後，畫面再次來到二寶的超音波畫面與強而有力的心跳聲，貼文、影片曝光後，立刻吸引萬人留言祝賀：「太棒了！恭喜恭喜」、「omg congrats」、「恭喜恭喜」、「新年第一個好消息！恭喜」、「恭喜！要有兔寶寶了」、「阿梅真的好可愛」、「太可愛了」。（編輯：郭佩蓉）