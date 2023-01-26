今晨7.8℃！19縣市低溫特報 白天回暖明日又有寒流來襲
中央氣象局表示，今（26）日大年初五清晨受寒流影響，最低溫出現在高雄市內門區的7.8度，台南以北及宜花地區仍有10度以下低溫發生的機率，空曠地區可能會再低2度左右，白天起寒流減弱，各地氣溫回升，北部、宜花地區高溫約20度左右，中南部及台東高溫則在20到24度，日夜溫差大，早晚仍要做好保暖工作；水氣逐漸減少，只有北部山區及東半部地區有零星降雨機會，其他地區為晴到多雲，入夜後高山地區仍需提防道路積冰，小心駕駛。
編輯中心/綜合報導
氣象局發布低溫特報，今晨至上午宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，為橘色燈號，請注意防範。基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號，請注意。
週五大年初六寒流南下，各地天氣再度轉冷，北部整天氣溫逐步下降，中南部地區入夜後降溫較明顯，此波冷空氣將持續影響到下週日大年初八，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生；週五迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，週六、下週日降雨範圍逐步縮小，週六只剩下東半部及大臺北地區有局部、零星的降雨，下週日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。
下週一起至下週三寒流減弱，各地氣溫回升；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。2日東北季風增強，3日、4日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部及大臺北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：倪浩軒）