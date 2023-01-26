春節來大甲觀光　夜市美食報你知

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經發局表示，為營造更好的營業空間，市府持續輔導夜市進行各項改善措施，如劃設整齊線維持夜市營業秩序、協助夜市管委會裝設監視系統減少治安死角、輔導飲食類攤商參加食品安全講習與從業人員健檢，讓民眾食得安心，並協助夜市做好環境清潔維護，提供更優質的消費環境，讓夜市經營更上層樓。
經發局指出，蔣公路夜市中五星名攤的「正兄弟當歸鴨肉麵線」、「A+炸食美饌」，四星名攤的「慶筆麵」、「手燒蛋糕雞」都是觀光客來大甲必吃的美食小吃。「正兄弟當歸鴨肉麵線」鴨肉新嫩香甜，湯頭清而不油，老闆堅持以新鮮食材熬製湯底，料多又實在，配上獨特配方醬汁，色香味俱全；「A+炸食美饌」老闆使用嚴選新鮮雞肉搭配獨家醃料配方，憑藉著多年炸料經驗，每道料理外酥內多汁，食材和佐料還經過SGS認證；傳承第二代的「慶筆麵」筒仔米糕是店裡獨門招牌，精選糯米加上自製配料，讓人吃出懷念好滋味；「手燒蛋糕雞」使用具備食材溯源認證蛋品，雞蛋糕蛋香濃郁，有多種口味滿足顧客味蕾。
此外，夜市裡還有其他美食小吃，包括堅持皮薄、Q彈、純手工的家傳特色、在大甲夜市飄香超過40年的「東港肉丸」；選用當季蔬菜及現宰豬肉、全程手工製作的「一品香水煎包」；嚴選上等綠豆精心熬煮、真材實料、綿密順口的「一路發綠豆沙」；堅持採用大甲在地芋頭、手工現做、鬆軟綿密的「五甲地香酥芋泥球」等許多在地好料，歡迎大家來體驗大甲文化與美食。