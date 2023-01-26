台中試辦緊急車輛優先號誌　消防救護車安全與順暢

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交通局長葉昭甫表示，消防救護車輛出勤救災與時間賽跑，為提升消防救護車輛出勤效率與交通安全，交通局去年與交通部運研所、中華電信合推「緊急車輛優先通行號誌計畫」，應用5G車聯網的技術，發揮即時控制號誌燈號效率，盡可能讓消防救護車輛一路綠燈通過路口，提升消防救護車輛通過路口時交通安全，也減少消防救護車輛尖峰時段被塞在車陣中的狀況。
交通局指出，去年選定試辦場域為水湳經貿園區及向上路五段2處，評估水湳經貿園區績效，救護車輛從水湳消防分隊出發至中平路會經過3處路口，系統啟用前車輛抵達路口遇到綠燈的機率為33％，系統啟用後機率上升至96％，大幅增加救護車輛通過路口遇到綠燈的機率，顯示緊急車輛優先號誌有效縮短救護車出勤時間，提升效率及行車安全。
葉昭甫說，去年選定2處試辦，經由緊急車輛優先號誌系統控制，讓消防救護車輛有較安全與順暢的行車環境，進而提升救災搶救效率，交通局與中華電信的合作案更榮獲「交通部5G智慧交通補助計畫評鑑之服務創新獎」，未來市府會再評估後續適合的執行場域，逐步推廣應用至台中市其他區域。
交通局強調，救援行動刻不容緩，台中市打造智慧化交通，啟動試辦緊急車輛優先號誌，讓消防救護車輛在緊急行進的黃金時間一路暢行無阻，也呼籲民眾行車時聽聞消防救護車輛的警鳴聲時，應減速禮讓消防救護車輛優先通行，讓一讓，就能挽回一條寶貴的生命。