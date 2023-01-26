2022誰最愛買房子？「這生肖」奪冠 背後原因看了秒懂
虎年歷經央行升息、股市下跌等因素，讓國內房市充滿不確定性，但過去動盪一年中，哪個生肖最愛買房子呢？住商機構統計2022年全年買方成交客戶生肖比率發現，屬「牛」和「豬」這兩個生肖買房動能最強，佔比分別以9.9%與9.5%高居前兩位。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖說民間認為某些生肖在某些年度不宜進行重大決策，不過近年來許多民眾已經不在意，購屋除了和適婚年齡已到，需要購屋有關外，去年一整年有個案願意讓價，也增加了購屋人的進場信心。
記者張勵德/綜合報導
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，若排名在前購屋族生肖中，有不少都是已屆婚齡，很高的比例是為了結婚而購屋，購屋需求可能因為成家而產生，也屬於市場中首購族的中堅份子。此外，生肖在比例上也相對平均，雖有排名先後，卻沒有生肖出現壓倒性的比重，可知近年民眾在意價格與個案條件，勝過其他因素。
另外，值得注意的是，近年房價位於高檔，對於看屋已久的購屋人來說，價格和規畫成為目前購屋人考量的重點。綜觀2023年房市，由於政府打房連環拳不止，市場仍以自用客戶為主，投資置產型買方轉為觀望態度較為明顯。