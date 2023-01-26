2022年新竹「豪宅王」竟不在竹北？冠軍是它每坪65.7萬元
根據109年度綜所稅資料，新竹縣竹北市平均所得高達149.5萬元，穩坐全台最富寶座，這也讓竹北又被稱為「新興天龍國」。不過台灣房屋統計實價登錄發現，2022年新竹總價逾4000萬以上豪宅成屋交易中，關埔重劃區重返新竹地區的豪宅一哥，由關埔的新面孔「喬立悅容」，以最高每坪65.7萬元，奪得大新竹地區最高單價豪宅冠軍。
記者張勵德/綜合報導
過去大新竹豪宅排行榜，有很一段時間都以竹北高鐵重劃區、知名建設半畝塘若山系列為首，去年由「喬立悅容」奪冠後，緊跟在後的第二、三名都是位於高鐵特區內，第二名由若山系列建案三大社區包辦，分別是「若山NO.2若合山」與「若山NO.3若蒔山」並列第二，以及「岱嵐iLAND」居三，各以單坪最高交易64.7萬元、64.7萬元、62.8萬元入榜。高鐵特區內的「水容」與關埔重劃區內的「富宇君鼎」，最高單價皆是61.7萬元同為第四名；關埔重劃區「喬立有容」、竹北縣治二期「太睿吉祥」，則以每坪60.6萬元並列第五強。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以自然特色建築打響名號的若山系列建案，一直是新竹豪宅的天花板價，2022年由新面孔「喬立悅容」以直逼台北市每坪近66萬元的單價超車，而新竹地區最高單前五強豪宅，共有八大社區進榜，最高單價都站上6字頭的實力，足見大新竹的豪宅競爭力，以及科技新貴買盤的可觀財力。
江怡慧說，新竹地區豪宅聚落以竹北高鐵特區、關埔重劃區為主，兩地表現難分軒輊，一來是這些進榜的社區，位處無可取代的黃金地段；二來周邊又有景觀、綠意公園、明星學區等加分條件；同時還有知名建商的品牌助攻，所以就連低樓層的戶別，房價表現亦毫不遜色！
台灣房屋新竹園區關埔直營門市店長甘坤鑫指出，科技人重視生活環境與品質，更喜好新興重劃區的低密度生活，因此規劃有致的關埔重劃區，以及整座城市幾乎都是新開發的竹北市，挾著景觀、公園綠地、運動中心、廣大腹地以及美食商圈等特色，成為科技人的居住新聚落；加上兩地具交通優勢，因而受到各地買盤的青睞，奠定大新竹地區豪宅雙強並立的格局。