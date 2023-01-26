林右昌接內政部 陳亭妃：能夠勝任「天下第一大部」部長
民進黨在去年11月九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌於農曆年前向總統蔡英文提出總辭，總統府昨日證實前總統陳建仁將接閣揆，明日將開記者會正式宣布，在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接任內政部長。與林右昌同屬民進黨正國會的立委陳亭妃今（26）日大讚，林右昌絕對可以勝任第一大部的角色。
記者呂炯昌／台北報導
內閣改組前夕，民進黨正國會多位立委曾公開呼籲，新內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，新任閣員應有三分之一出身民意代表或縣市首長，才能夠對民情、民怨掌握更加敏感，快速回應民意需求。
針對林右昌傳出將接任「天下第一大部」內政部長，陳亭妃示，依照林右昌市長8年的基隆市長經驗，而且讓基隆做了大改變，相信他絕對可以勝任這樣的職務，也就是第一大部的角色。她也希望藉著林右昌的經驗，把整個台灣的內政做得更好，這也是大家共同的期待。
陳亭妃也指出，林右昌是六年級生，也代表民進黨一棒接一棒、一代接一代，從五年級到現在中生代六年級的接班，相信這個接班是一個完美、年輕、世代輪替的接班，相信這樣的表現絕對能讓大家耳目一新的感覺，這也是民進黨在人才濟濟的前提下，讓每個人都有能夠發揮的空間。