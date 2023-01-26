曹佑寧自認「害怕活潑的人」 鬼鬼陪玩5天讓他卸下心防
曹佑寧2014以棒球電影《KANO》闖出知名度，後來除了朝戲劇方面精進之外，也發揮所長，參與節目《全明星運動會》。而曹佑寧雖然外表陽光，但他私下性格內斂、悶騷，近來上實境秀節目《花甲少年趣旅行2》，與包偉銘、方季惟和鬼鬼（吳映潔）一同到高雄旅行5天4夜，他自認不是非常健談，甚至遇到活潑的人會有些害怕，不過在這趟旅程中，他特別感謝鬼鬼熱情的陪伴，讓慢熟的自己，逐漸打開心房。
記者侯家瑜/台北報導
曹佑寧與鬼鬼曾合作拍片，2人不太熟稔，僅止於點頭之交，「一開始有點招架不住她的熱情，所以會有一個尷尬的氛圍，但相處到第二天之後，就比較習慣她的節奏。」表示在整段旅程中，從鬼鬼身上獲益良多，「她會盡力幫忙我，逗我開心、讓我卸下心防，不然其實我真的滿無聊的。」至於包偉銘與方季惟，曹佑寧坦言很喜歡聽2位前輩訴說自己的人生經驗，「包大哥一句話讓我印象深刻，他說『心寬路才會寬』，還有2句我忘記了！但就是有學到很棒的金句。」
此外，曹佑寧也分享包偉銘在這趟旅程中，成功挑戰自我，就是在他們到遊樂場體驗自由落體時，有懼高症的包偉銘仍鼓起勇氣去嘗試，讓他相當佩服，「但後來包大哥下車後就一直想吐，走路還需旁人攙扶，是之後在車上休息一陣子後，才慢慢恢復活力。」事實上，曹佑寧私下鮮少旅遊，只記得國小時， 一家人一起去替參賽划龍舟的爸爸加油，自己旅遊風格則傾向悠閒、不要被太多行程束縛，笑說大致上都能配合旅伴，但唯一要求就是能睡到自然醒，而這次難得與包偉銘、方季惟和鬼鬼，曹佑寧備感新鮮，有慢慢開始愛上戶外行程。