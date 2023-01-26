愛莉莎莎自認太貪心！投資虛擬貨幣「慘賠7位數」全沒了
百萬YouTuber愛莉莎莎去年底推出自媒體經營教學課程，吸引2萬人購買，估計吸金破億元，不過她事後也澄清是「假消息」，扣除額外費用，她最後實拿根本沒這麼多。她昨（25）日在YouTube發新影片，透露自己去年因爲太貪心，結果玩虛擬貨幣慘輸100萬元，讓她學到一個教訓。
娛樂中心／綜合報導
愛莉莎莎在影片中表示，某個朋友因為玩虛擬貨幣賺了很多錢，於是推薦她玩一款遊戲，她因為貪心，在短期內就砸進100萬元，雖然報酬高，可是風險也很大，「所以這個遊戲其實就有點像炒股，它是一個很虛的錢，然後風險也很高！」結果該款遊戲後來突然崩盤，她投資的100萬也全沒了。
經過這件事以後，她也開始反省，「其實我這兩、三個月花這麼多時間在研究這款遊戲，我根本就沒有把我的精力跟時間放在我的主業，就是YouTuber上面。」但如果本業很用心的做，她認為自己也很有可能在同樣時間內賺進100萬，「所以這件事讓我學到了我未來的人生都不想要賺這種很投機的、有點像是賭博的、虛擬的錢」。
她坦言：「這種錢都是在你沒有創造出任何實質的東西的情況下得到的，對我來說都是偏財！」她發現用這種方式賺來的錢，對自己的成長、社會都沒有任何幫助，還會耗損原本用正當的方式賺錢的心力跟時間，藉由此次教訓，讓她更清楚知道自己想賺的是「正財」而非「偏財」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。