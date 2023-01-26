《玩很大》出意外！盧學叡突「癱軟趴地」　傷勢曝光

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》日前開錄，氣中盧學叡在前一晚，身體就已經開始不舒服，儘管如此，還是抱持的敬業態度上陣，沒想到進行第一關老漢推車找字板的環節時，整個人癱軟趴在草地上，造成臉部擦傷，嚇壞所有人。為了安全起見，決定先行返回台北，暫別本次節目拍攝。
記者侯家瑜/綜合報導
開春迎來剛升格為人妻的「創作才女」魏如昀，首次獻出外景遊戲節目處女秀的她，坦言出發前一天整個人緊張到失眠，很擔心自己表現不好。不過魏如昀在第一關時就躍躍欲試，該關卡需要雙手撐地爬行移動，她展現驚人魄力，速度完全沒有輸給男隊員，拋開偶包用臉去抹麵粉找答案，而選秀節目出生的她，在猜歌關卡也展現出唱將的實力，迅速答對不少題目，更在休息時，現場演唱經典歌曲《聽見下雨的聲音》，讓眾人聽得如痴如醉。
這次播出適逢開工收心日，節目組再度重現睽違已久的開工抽紅包賽制，讓每位來賓能拋開收假症候群，奮力一搏為團隊爭取大筆開工獎金，為春節做出完美的結尾，在隊員方面，除了魏如昀之外，還有也是第一次來的演技派女星林昀希、榮譽關主黃豪平、性感女星舒子晨以及星光戰友李佳薇、盧學叡（後來暫停拍攝），然而在分隊時，繼上次樂天女孩們因為選錯而後悔加入黃隊，在KID心中埋下了陰影，林昀希被分配到黃隊時，KID看到她的表情直呼：「怎麼看起來不是太開心」，差點又走心，從分隊環節，就鬧得沸沸揚揚。
開心的事不只一件，全員還入住五星級的花蓮瑞穗天合觀光酒店，不只有舒適的套房，周圍還有許多草地，這讓節目組怎麼能不好好運用，特別在用餐時間，偷偷設置入睡帳篷的懲罰，就在隊員們開心享用美味晚餐之餘，2位機靈的小隊長已經發現隱藏卡片，坤達偷偷跟KID說：「我想離開了！」讓其他隊員開始發現不對勁，緊張的氣氛瞬間瀰漫了整間餐廳。