北韓2023規劃「全是武器」！人民挨餓 糧食短缺隻字未提
2023年已經到來，北韓政權也公布所謂的2023國政規劃，講述金氏王朝的百年大計。不過就有外媒分析後表示，該報告幾乎都著墨於軍工武器發展，真正關乎民生的議題，如糧食危機解方則隻字未提，認為不過是老調重彈，絲毫不關心人民的福祉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，北韓人民被迫在本月的教育課程中，專門研究這一備受吹捧的提案，內容幾乎都在講述北韓的軍事以及核武能力有多強大。1位不願具名的消息人士透露，今年的政黨政策不過就是數十年來老主題的重複，毫無新意可言。
消息人士指出，儘管這份總體規劃，確實還是有討論到部分軍武以外的問題，如林業、科技發展、根除不符合社會主義實踐等項目，但沒有一個直接涉及穩定的糧食供應，坦言除非改變目前北韓政府強調的國防和軍武方針，否則真正有利民生的問題就很難受到重視。
來自咸鏡北道、1位同樣不願透露姓名的消息人士也告訴《自由亞洲電台》，北韓國內有許多教材都在討論金正恩的功績，吹噓其核力量政策是如何偉大的成就，但事實就是，平壤在積極發展軍武政策的同時，也對人民的生活造成了致命性打擊。
該消息人士並直言，北韓政府數十年來都無法改變人民的生活，卻還一直重複同樣的意識形態教育，這份計劃表面看來，是畫出一個創建「富強國家」的百年藍圖，但實際上根本沒有人相信這是真的。