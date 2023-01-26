《我和鬼》下台南！許光漢唱跳舞孃、林柏宏開槍裝可愛
▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢（左）帶動唱全體演員跟幸運粉絲一起跳〈舞孃〉。（圖／金盞花大影業提供）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-01-26 17:39:53
2023開春必看動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》大年初四搶先開工，監製金百倫、導演程偉豪及演員許光漢、林柏宏、馬念先、蔡振南，昨（25）日直奔台南三井Outlet進行見面會，許光漢一上台就放送愛心說：「I Love You 兔～」林柏宏也當起稱職推銷員喊話：「希望大家今年紅包都拿到兔，再來看《關於我和鬼變成家人的那件事》喔！」而主持人LULU不忘替粉絲們謀福利，讓許光漢領軍眾人大跳蔡依林歌曲〈舞孃〉。
監製金百倫、導演程偉豪噴撒紅包，台下粉絲玩起「撿紅包」遊戲，撿到紅包內有海報紙條的幸運兒，就能上台跟主演們合作重現電影預告裡的畫面。許光漢指定動作是一起跳〈舞孃〉，他不愧是曾經裸奔跳過這支舞的男人，每個頓點節拍抓得超精準，最後「帶動唱」領軍全體主創大跳舞孃，LULU笑問：「你未來有打算出舞曲嗎？」許光漢趕緊回絕：「沒有誒，謝謝。」 ▲《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏（左）比「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，粉絲超配合演出假裝中彈。（圖／金盞花大影業提供） 林柏宏則要比出「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」開槍手勢，影迷必須學狗狗中彈倒地的動作，兩位粉絲超級配合演出，讓林柏宏笑說：「你們很好cue耶！」蔡振南則跟粉絲演出片中意外開槍殺人的搞笑橋段，有如複製貼上的精湛演技獲讚「薑是老的辣」。馬念先也以小隊長身份，嚴格指導粉絲帶有「氣勢」念出台詞，卻一時之間忘詞，導演程偉豪「導演魂」上身，跳出來親自指導，逗樂台上主演，全場氣氛嗨到爆。《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日全台上映。 ▲《關於我和鬼變成家人的那件事》台南見面會，監製金百倫（右起）、導演程偉豪、演員許光漢、蔡振南、林柏宏、馬念先初四走春來拜年。（圖／金盞花大影業提供）