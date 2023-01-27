布魯斯威利罹患失語症！愛女PO「鬼臉父女照」透露好消息
▲前妻黛咪摩爾（左二）在Instagram分享，布魯斯威利帶著現任妻子艾瑪赫明和女兒來過節的合照。（圖／翻攝自黛咪摩爾Instagram）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-01-27 11:00:00
火爆動作片《俠探特攻》系列最終章《俠探特攻：驚爆獨立日》（Detective Knight: Independence），動作天王布魯斯威利（Bruce Willis）第三度化身「俠探」奈特，前兩集的「萬聖節」、「聖誕節」之後，這集則來到「獨立日」！奈特必須設法抓到一名假扮警察的歹徒，同時要避免他傷害家人。片中的大反派由好萊塢巨星《捍衛戰士》方基墨之子傑克基墨（Jack Kilmer）飾演，布魯斯威利的女兒則由珍妮佛勞倫斯的妹妹薇洛希爾斯（Willow Shields）演出。
布魯斯威利去年3月因為失語症宣布息影後，影迷要在大銀幕上看到他的機會越來越少，而《俠探特攻：驚爆獨立日》是布魯斯威利在息影前最後拍攝的電影。因此，它不只是《俠探特攻》系列的終結，更是布魯斯威利這位「終極警探」貨真價實的最後一戰！在預告片中，也可以看到布魯斯威利親自攀上裝甲車演出動作場面，將他的硬漢本色燃燒至最後一刻！ ▲布魯斯威利息影前最後拍攝電影《俠探特攻：驚爆獨立日》。（圖／車庫娛樂提供） 恐怖名導奈·沙馬蘭（M. Night Shyamalan）與布魯斯威利淵源頗深，除了他成名作《靈異第六感》即是由他主演之外，他的《異裂》也是由布魯斯威利參演。奈沙馬蘭近期受訪時，被問到他對布魯斯威利的看法，他透露，自己從小就會在房間裡貼布魯斯威利的電影海報，「他對於我的人生跟開啟我的職業生涯意義重大，我們彼此的家人也很熟，我會一直把他當成大哥看待，記得他對我的保護，所以那些發生在他身上的事情（失語症），就等於是發生在我的家人身上。」 ▲布魯斯威利（左）與女兒塔露拉威利拍搞怪照片。（圖／翻攝自塔露拉威利Instagram）
自從布魯斯威利息影之後，他一直過著開心的家庭生活。布魯斯威利與前妻生黛咪摩爾（Demi Moore）生的女兒塔露拉威利（Tallulah Willis），在Instagram分享父女倆的搞怪照片，摟著女兒扮鬼臉的布魯斯威利看起來氣色很好。去年12月，黛咪摩爾還在Instagram分享他帶著現任妻子艾瑪赫明（Emma Heming）和兩個女兒來過節的畫面，布魯斯威利笑開懷，看起來和樂融融！《俠探特攻：驚爆獨立日》將於2月10日全台上映。
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