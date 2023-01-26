46歲梁詠琪凍齡顏值再現 拜年照洩「豪宅內部裝潢」
46歲香港歌手梁詠琪與西班牙籍老公結婚後，育有一女，儘管近來正籌備2月演唱會，仍不忘在春節期間，曬美照與大家拜年，除了凍齡顏值之外，她豪宅家裡的內部裝潢，也意外掀起關注。
記者侯家瑜/綜合報導
梁詠琪在大年初一就向大家拜年，只見她身穿藍色氣質洋裝、貴氣耳飾亮相，手拿著紅色兔子應景，開心寫下：「大年初一祝各位兔年快樂！心想事成！身體健康！如意吉祥！新年新氣象！我都祝福自己演唱會順順利利！身體強壯！」而值得注意的是，梁詠琪家中的客廳走木質調，大圓桌、椅子都是木製，無論是牆上的裝飾、桌上的擺飾，都相當具喜氣，整體簡約又不失過年氛圍。
事實上，梁詠琪一家三口居住在半山豪宅，先前疫情期間，她愛上在家製作陶土，還有超大、靠牆的展示架，專放作品，而除了陶冶性情之餘，一旁還有大片窗戶，讓她飽覽室外美景。據了解，曾有疑似是裝修師傅的網友，透露梁詠琪家中光是內部裝潢，就高達台幣300多萬元。
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