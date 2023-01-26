蓮潭燈會 「ㄇㄚˊ幾兔」登場　吸引30萬人嗨爆現場

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2023高雄蓮潭燈會動態主燈「光舞蓮潭」以龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像為主體，結合光束、雷射及廟宇燈光展演為這次燈會揭開序幕，氣勢磅礡驚豔全場。此外，高雄地嶽殿吉勝堂八家將、即將成真火舞團及洲仔清水宮十八衙役文創藝陣等也在開幕式先後登台表演，濃濃台灣味讓現場民眾和外國朋友大呼過癮！
開幕儀式由高雄地嶽殿代表性陣頭「吉勝堂八家將」演出，隨後鑽石點燈折射對面春秋閣五里亭、玄天上帝、龍虎塔三大燈區啟動燈光展演及煙火，象徵光耀未來、鴻兔大展。以龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像為主體的「光舞蓮潭」結合光束、雷射及廟宇燈光，打造融合傳統廟宇宗教元素及現代青春跳躍的節奏，再搭配元帝廟30秒的煙火秀，讓民眾紛紛拿起手機記錄下美麗與絢爛的一刻。
這次高雄蓮潭燈會搭配燈光科技，展現出蓮池潭周圍的廟宇建築特色。陳其邁說，今天初五，吃完飯要多運動一點，來賞燈剛好，提醒民眾搭乘台鐵、高鐵再徒步賞燈是最方便的，並祝福大家福兔迎祥，平安順利。
高雄市觀光局也表示，燈會期間1月26日至2月5日也邀請民俗藝陣、傳統戲劇展演，輪番於蓮池潭周邊廟宇帶來充滿濃濃台灣味的精彩演出。明(27)日更邀請「明華園天字戲劇團」於左營孔廟櫺星門廣場表演，讓民眾於賞燈之餘也能欣賞多元的視覺饗宴。
此外，觀光局也邀集左營區在地23家民宿業者共襄盛舉，推出特別優惠方案，讓旅客可入住別具風味的建業新村眷村宅邸與百年老屋民宿；燈會期間入住左營區民宿之旅客，每房贈送一盞燈會小提燈。觀光局也貼心規劃多條高雄燈會一日、二日遊等精彩遊程，歡迎全國民眾春節期間來高雄左營蓮潭看燈會、旅遊消費，更多資訊民眾可上2023高雄蓮潭燈會官方網站查詢。