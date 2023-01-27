中市山城台8線走春趣　好玩路線報你知

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經發局表示，民眾首站可至緊鄰的東勢商圈區，邀請大家騎乘舊鐵道東豐自行車綠廊，沿途欣賞舊鐵道人文風景及客家山城文化，無法自備腳踏車的朋友們，也可向商圈的自行車店家租賃騎乘，活動筋骨後，也適合到東勢商圈補充能量，各式客家經典菜餚、糕餅老店伴手禮、山城咖啡及梨山直送現採水果，還有東勢特有的灌蛋餅、必比登全牛料理等巷弄美食。
經發局指出，吃飽喝足後，可再前往谷關體驗起源於明治時代的谷關溫泉，碳酸泉水質清澈、無色無味，有效達到通體舒暢並消除疲勞；此外，也可至溫泉區商店街小吃店，品嘗在地特色料理，如鱘龍魚養生菜單、各式山產珍饈等，還可深度體驗原民文化；有規劃過夜的朋友，也可選擇入住商圈優質湯旅宿店家，充電隔日挑戰谷關七雄，壯麗山景遠近馳名。另春節期間山上較為寒冷，爬山的朋友們務必先衡量自身健康、體能及天候狀況，選擇不同等級路線挑戰。
經發局進一步指出，山城地區東勢及谷關商圈會員，近年積極拓展商圈活動吸引人潮，除經發局輔導順利完成山城小旅行、谷關七雄登山打卡、吉祥物彩繪競賽，更配合台中購物節辦理東勢巷弄美食嘉年華及谷關商圈行銷活動等，不只民眾有感山城商圈越來越活潑，逛街的人潮遊客也較往年熱絡許多，歡迎更多遊客春節期間造訪山城商圈，沿著台8走春趣，帶動山城商圈經濟。
經發局提醒，市府推出153谷關線觀光公車，民眾走春可搭乘大眾交通工具，免去塞車困擾，只要下高鐵轉乘谷關153公車，沿線涵蓋山城東勢及谷關商圈、還有市區接駁停靠「都市之肺」的秋紅谷生態公園，市民朋友搭乘最多只要10元車資，非常適合安排東勢谷關一日遊或深度二日遊。