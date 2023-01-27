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蔡英文宣布陳建仁接任閣揆　稱讚蘇貞昌「最會做事」

▲蔡英文今日舉行記者會，宣布行政院長職務將由蘇貞昌交棒給陳建仁。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）
▲蔡英文今日舉行記者會，宣布行政院長職務將由蘇貞昌交棒給陳建仁。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨去年底敗選後，2個月來內閣改組議題受到國人關注。總統蔡英文今（27）日上午10時於總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，並於31日上任；現任行政院長蘇貞昌在任期超過4年後，將正式交棒。蔡總統致詞表示，蘇貞昌4年任期中任勞任怨任謗，相信台灣歷史會為蘇貞昌寫下重要篇章，蘇就是「最有魄力、執行力，最會做事的行政院長」。

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蘇貞昌致詞時，笑著對將要接棒的陳建仁說「要加油喔」，而陳建仁隨後致詞時也禮尚往來，轉頭對著蘇貞昌稱讚表示「有你真好」。

內閣改組議題近2個月來受到廣大討論，蘇貞昌本月19日下午在立法院通過112年度中央政府總預算案後，赴總統府向蔡英文請辭，蔡英文隨即於春節期間進行內閣改組相關徵詢作業，最終敲定由陳建仁接棒閣揆，並於今日上午於總統府內正式對外宣布。今日記者會包含蔡英文、陳建仁、蘇貞昌、將離任的總統府秘書長李大維、總統府副秘書長黃重諺都出席。

▲蔡英文今日舉行記者會，宣布行政院長職務將由蘇貞昌交棒給陳建仁。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）
▲蔡英文今日舉行記者會，宣布行政院長職務將由蘇貞昌交棒給陳建仁。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）
蔡英文於記者會中首先發表談話，她表示，還記得4年前宣布由蘇貞昌接任時，他在這裡說，他會帶著行政團隊捲起袖子，對一輩子堅持的信念做出成績。自己非常謝蘇貞昌在4年前最艱難的時刻扛下重擔，尤其4年來有3年多，全世界籠罩在百年大疫當中，政經情勢也重大轉變，還遭逢極端氣候帶來的百年大旱，這些日子每當面臨艱困，蘇貞昌都是支持國家穩定的關鍵力量，由他帶領的執政團隊全力以赴，與國人同胞努力守住非洲豬瘟、穩住疫情也確保民生，還維持經濟穩定成長、國人正常生活，這幾年台灣更成為國際社會肯定的民主夥伴

蔡英文說，4年來每當面對困難，蘇貞昌也是支持自己的最大力量，不論是婚姻平權、美豬美牛、日食進口、兵役制度改革，蘇貞昌總是支持自己，也說執政要堅持理想，為國家正確的事就要做，壓力再大都要挺住。

4年來蘇貞昌化不可能為可能，過去做不到的事都做到了。他所率領的行政團隊就是「有政府會做事」，自己對蘇貞昌充滿感激，從接任那刻起，他忍辱負重、任勞任怨任謗，用魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，站在第一線扛住許多壓力，讓自己有更多力量專注外交、國防、兩岸，為台灣打下更堅韌的基礎、撐出國際空間。

蔡英文提到，蘇貞昌有句名言是說，「人生的劇本早已寫好，只是沒辦法偷看，但要全力以赴 」，4年來他為台灣留下更好的建設，選後他幾度請辭選擇離開，一路走來他用為國家努力寫下人生劇本，相信台灣歷史會為他寫下重要篇章，蘇貞昌就是最有魄力、執行力，最會做事的行政院長。

「很多民眾都表達希望蘇貞昌留任，但再精彩的劇本也要翻到下一個篇章。」蔡英文說，蘇貞昌已經完成關鍵歷史使命，即使有再多不捨與感激，自己還是尊重敬重的政治前輩之決定，在接下來的任期中，請陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的堅實基礎上，邁向後疫情時代的復甦。

▲蘇貞昌將卸下行政院長職務，今日記者會上顯得相對輕鬆。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）
▲蘇貞昌將卸下行政院長職務，今日記者會上顯得相對輕鬆。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）

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