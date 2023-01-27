盼帶領台灣「疫後療癒」　蔡英文交付陳建仁4大任務

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文於記者會中首先發表談話，她表示，自己感謝「大仁哥」，在20年前台灣經歷SARS時挺身而出；20年後現在又再度挺身而出，陳建仁總在台灣最需要的時候，捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣的光。
她說，執政邁入第7年，過程中歷經重重挑戰，但關關難過關關過，內閣團隊一棒接一棒，走過改革轉型艱苦，打下國家發展基礎。如同元旦所說，2023年是充滿挑戰的一年，國家要長治久安，未來一年是關鍵中的關鍵，期許新內閣團隊是「溫暖堅韌」的內閣，陳建仁的溫暖、無私奉獻，是疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家最合適的行政院長人選。
蔡英文針對新內閣團隊提出四大任務。第一，階段性盤整各項防疫措施。讓生活朝向更開放、更正常，也讓受到疫情衝擊的社會療癒復原，更要持續穩健邁向疫後復甦。
第二，進行社會照顧體系總檢討。無論是從育兒到長照，從租屋族到房貸族，從學貸壓力到缺工問題，再到掃毒、掃黑、反詐騙等攸關國民生活的照顧措施，行政團隊必須持續進行檢討；面對全球經濟變局和國際通膨影響，我們要減壓人民的負擔、安定社會民心，更要全方位、更貼心的照顧人民生活。
第三，持續提升國家基礎建設。完善農漁村基礎建設，確保農漁民生計，提升農產品競爭力，強化中小企業體質，協助傳統產業再造，達到低碳、模組化目標，用下一個十年農村生活產業發展，奠定更前瞻堅韌的里程碑。
第四，要持續推動六大核心戰略產業。鞏固台灣在全球供應鏈關鍵地位，期許陳建仁以其科學專業，在既有六大核心戰略產業基礎上，鞏固台灣半導體產業優勢，更要為下個世代打造更有競爭力的體質，讓台灣鞏固在全球供應鏈關鍵地位，維持產業永續動能。
蔡英文說，就像4年前蘇貞昌接任行政院長時，在同個場地引用英國首相邱吉爾名言說，「勝利並非終點，失敗也非末日」，國人面對變局跟挑戰，不會悲觀地看到困難，而是從困難中掌握契機，「我對陳建仁有信心，執政團隊會照顧人民、守護國家、建設台灣」。