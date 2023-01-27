接任行政院長！陳建仁提3目標　承諾展開疫後重建

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今日記者會包含蔡英文、陳建仁、蘇貞昌、將離任的總統府秘書長李大維、總統府副秘書長黃重諺都出席。在蔡英文首先發表談話時，蘇貞昌、陳建仁時不時交頭接耳，互動密切。
陳建仁談話時首先表示，蘇貞昌的行政團隊行動果幹，很有效率，因此得到公共信任，保持很高滿意度。自己曾跟很多行政院長共事，深深瞭解蘇貞昌在過去4年的表現，確實是一件不簡單的事情，「我要恭喜院長，蘇院長你真的是很棒，而且，有你台灣真好」，隨後陳建仁也向面向蘇貞昌鞠躬致意。
陳建仁接著說，蔡英文徵詢自己接任閣揆時，心裡有相當猶豫，除了要放下學術研究外，還有很多國際交流，且要接下蘇貞昌傑出的棒子、延續成績，實在是挑戰。但在全球面臨疫後重建，必須要放下自我，首先考慮如何成擔，讓台灣變得更堅韌、更有趣。
蔡英文領導國家6年多的時間，台灣的經濟實力、國際地位都站上歷史新高，也推動很多結構改革，社會經濟發展讓台灣轉型升級，成為2300萬人心中的理想國家，「我很幸運參與辛苦光榮的過程，也很欣慰看到國家朝向正確方向邁進」。
他說，在蔡英文任期最後一哩路，要共同承擔，自己有義無反顧的心情。現在走過疫情最艱難的時刻，但人民在3年來所承受的痛苦仍讓人不捨，這需要政府更多作為，重建正常生活、讓經濟復甦。
陳建仁表示，這段時間國際情勢也劇烈改變，烏俄戰爭、亞太情勢都衝擊台灣生存發展，此時強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性，是很重要的3個目標；積極照顧人民生活，讓台灣成為幸福生活、團結共好的國家，也是內閣最重要的使命。
陳建仁表示，未來要延續福國利民的方案，也會展開必要調整，達成穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心產業的任務。他說，存公益、好人民、長存謙卑的心，台灣面臨嚴峻挑戰，政府要更體察民意、重視溝通。
「我熱愛學術，每次受邀公共服務都是意外的生命旅程」，陳建仁表示，自己有幸生活在這自由民主的國家，並且得到栽培，這是很大福分，當國家有需要，自己也熱於回饋自己的能力跟專長，責任來了就勇於承擔。
陳建仁說，台灣需要每一個人責無旁貸，在未來自己會穩健推動各項政策，確保台灣人民受到政府最好的照顧，也要展開堅韌的重建，使台灣在經濟上、社會上成為世界一流國家，新團隊上路後會在關鍵的每一天為國打拚。