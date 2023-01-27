警察醜聞連環爆！泰國議員怒懟政府：都在做什麼

我是廣告 請繼續往下閱讀
此事在泰國引發譁然，不少泰國民眾質疑「難道泰國是中國的嗎」，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也下令徹查，並處罰任何受僱向中國旅客提供貴賓服務的警員，儘管泰國警方調查後聲稱，這似乎只是一起「公務人員在下班時間用私家車帶中國遊客合法通關」的小型違紀事件。
然而，這件事也掀起輿論拉鋸戰，有當地觀光業者表示，他們非常歡迎中國遊客，但反對將「警車開道VIP服務」掛在網路上公開出售的灰色產業鏈，直言這嚴重損害了泰國的國家形象，也對泰國國家旅遊局所說，沒發現中國旅行社在網上兜售相關服務的調查結果不以為然，因為看不到，不代表就不存在。
也有在當地居住多年的華僑透露，相關服務在泰國已行之有年，最初是一些泰國本地商家，為了取悅赴泰國考察的境外投資人，才想出這種「警察開道VIP服務」，以加深外資對本地接待者的信任；後來隨著時間的推移，從高端服務變成了普通服務，從「接待大佬」變成了「接待遊客」，其實已經不是什麼秘密，也不算什麼新鮮事，只是這次的中國網紅太過高調，爭議才浮上檯面。
泰國「前進黨」的議員朗曼質疑，新的1年才剛開始不久，泰國警察就醜聞連環爆，如果細看警察內部結構，就會發現擁有最高權力的人，不是泰國國家警察總署署長，而是總理帕拉育：「我想問現在政府在做什麼？為什麼每天都有關於警察腐敗和敲詐的問題出現？」並指出泰國司法系統混亂，調查委員會形同虛設，很多案件都沒得到進一步的解決，腐敗和賄賂事件恐怕只會一再發生。