夢想女神降臨《嗨！營業中》最終回 浩子害羞躲進廚房
節目《嗨！營業中》迎來最終回，而在最後營業日，浩子夢想中的女神葉全真，來當小幫手，引起夥伴們歡呼聲連連。店長吳映潔虧浩子說：「你的夢想清單女神來了！」浩子看到女神一臉通紅，害羞的連忙躲進廚房。這次葉全真在《嗨！營業中》擔任小幫手，除了擔任接待服務之外，也在廚房出餐，當葉全真做出餐點，浩子立刻自願當試吃員，並露出幸福笑容：「超好吃的，吃起來有一種愛的味道，廚房裡充滿著愛的感覺。」
記者侯家瑜/綜合報導
姚元浩在最終回分享：「我們把解鎖的在地食材用到淋漓盡致，把最美好的呈現給客人，大家都是一條心，這個情感也是讓我最捨不得結束，也要謝謝這麼多的廠商，願意跟我們一起努力，打造一個舒適的環境。」接著浩子說：「我今天才發現開一家店的真諦是什麼？原來你準備的這些餐點，它們只是媒介，藉由餐點吸引客人來到這邊並分享他們的故事。」
店長吳映潔哽咽說：「這4個月，我們沒有腳本，所有的內容都是碰撞出來的，謝謝很多來幫助我們的小幫手，我真的不懂怎麼當店長，要感謝大家對我的包容。」莎莎眼睛泛淚地說：「一開始有點『挫』，會太擔心自己是不是太安靜了，是不是沒有融入大家。」炎亞綸邊說邊拭淚：「我沒有錄過一個節目讓我這麼不想結束。」庹宗康：「時間過得太快了，好想再做下去，」《嗨！營業中》最終回，週六台視晚上8:00首播 、 晚上10:00於Netflix上架、週日衛視中文台晚上8:00播出。