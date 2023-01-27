泫雅IG留言力挺DAWN！韓媒揪「1大鐵證」爆料：2人已復合
31歲南韓女星泫雅，去年11月宣布和DAWN分手，結束7年戀情，回歸好友與同事的關係，事後不僅互相力挺，更共同對外反擊酸民。但在昨（26）日，DAWN在IG宣布新動態時，泫雅竟然出現在留言區為前男友加油打氣，讓粉絲們相當驚喜。
娛樂中心/綜合報導
據悉，自從DAWN離開前東家P NATION之後，粉絲都很關心後續動向，直到26日，DAWN才終於在IG上發文預告：「New place, new music Coming soon！」暗指很快就會有新的動態，廣受粉絲們留言祝賀。
沒想到，前女友泫雅也獻上祝福，並留下5個火焰符號，替DAWN加油打氣，此景讓不少網友們相當興奮，紛紛直呼，「這是真愛」、「拜託你們復合，我想看你們結婚」、「回來相信愛情吧！」也讓兩人是否復合的消息，再次引起外界關注。
不過，另據韓媒《news 1》報導，其實兩人早已復合，有知情人士爆料，2人還是決定先繼續維持情侶關係，再加上最近的海內外行程都排在一起，彼此毫不掩飾、互相照顧，「就像剛交往的時候一樣。」截稿前，泫雅、DAWN尚未對此事做出任何回應。（編輯：詹鎰睿）