巷仔內／陳建仁「療癒內閣」牽動2024　綠選情不需悲觀

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在蘇貞昌擔任行政院長的4年內，行政院多半給國人衝衝衝、直直撞的印象，既勇往直前，也有十足開創性與速度感，不過部分民意則認為過度看重數據表現、缺少溫度，因此即便政績優異，但隨著民進黨去年底敗選的時勢所趨，蘇貞昌去職早勢不可擋。
在年假結束前，府院黨總算敲定變陣，由陳建仁接任閣揆，其科學專業、宗教背景頗受社會信任，也彌補了蘇內閣較缺乏的「溫暖」特質。即使陳建仁較蘇貞昌少了從地方到中央的完整政治歷練，但沒有長年在行政部門，以及特質的反差，或許反而更能在短時間內擄獲民心。
依據現行體制，我國副總統為備位元首，過去不論政黨，如呂秀蓮、吳敦義等副總統更被喻為「深宮怨婦」，即使在一人之下、2300萬人之上，卻沒有太多政治舞台。
2016年蔡英文競選時選前大幅領先，選擇並非一線政治人物的陳建仁擔任副手，除了陳深獲蔡信任外，其溫暖謙遜形象、調和鼎鼐的特質更是原因。
也因此，英仁配當選後，蔡英文賦予陳建仁多項重大任務，最為人所知的就是年金改革，陳建仁4年任期中不像過往其他副手一般沒有實權，反倒是優秀的政務能力讓人印象深刻。
距離2020年卸任已近3年，陳建仁此次回到執政團隊，扛起角色更吃重的行政院長一職，引發綠營內部正反評論，由於其表現牽動2024年大選結果，更是不分朝野，乃至國人都用放大鏡檢視。
另外，陳建仁三句不離宗教的發言，總會引起諸多正反討論，未來處理第一線政務，如何拿捏宗教與政治的界線，同樣會被高度關注與討論。
不少黨政人士雖憂心，儘管陳建仁過去政務經驗受到肯定，但畢竟並非第一線面對民意，且不用到立院備詢，未來還有很多難題，不過也普遍相信，陳是宗教家、更是世界級學者，必有能力，且平衡處理，擔憂陳建仁的表現是多慮的。
此次內閣整體布局，預料將是2024年總統大選前的最後一次大幅改組，陳建仁就是貫徹蔡英文意志的人選，這也象徵，蔡英文最後一年多的任期中，仍將會是強勢作為。
不過，除了陳建仁外，預計出任副院長的鄭文燦是新系，政院發言人陳宗彥更可視為賴清德人馬，準內政部長林右昌，則是候任總統府秘書長林佳龍之外、正國會的第二大將，加上部份蘇系、親蘇的閣員預計留任，民進黨即使經歷敗選動盪，也已在2個月後整隊完成，各系統團結面對藍白陣營的惡質猛攻。
距離2024年總統大選不到一年，未來蔡政府、陳內閣、賴黨部將要協力避免重蹈去年底大選慘敗的覆轍，除預料將會有一套新的運轉模式，也可以確定會延續過去6年多的執政基礎，繼續推動改革。
隨著疫情解封，「疫後療癒」成為首要目標，有著蘇內閣留下、給予每位國人6000元的大紅包將發放，陳內閣應擅用陳建仁專業、科學、溫暖的專業與優勢，擬定政策細節，讓國人有「被照顧」的感覺。屆時面對2024年大選，對於要延續進步政權的民進黨來說，即使是一項艱難的過程，但不會悲觀，也不需悲觀。