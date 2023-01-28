今日限定開賣！樂園門票「百元有找」 一路玩到晚上8點
今（28）日大年初七，也是號稱「最長年假」的最後48小時，螢幕前的你是否還玩不夠？義大遊樂世界聽到各位的心聲了！推出壓線優惠限時開賣，凡於今日周六16:30入場星光票只要99元（原價299元），園區也承諾「延長營運」，遊客可以一路暢玩到晚上8點，用美好的樂園回憶替今年年假收收心。除了義大遊樂世界，還有六福村也祭出學生打工族、北漂上班族入園優惠，分別在2/5、2/12前憑證購票，就立即享有550元入園優惠（原價1199元），讓你開工不收心也可以！
記者汪睿琦/綜合報導
義大遊樂世界宣布在今日周六奉上99元入園玩到爽超誘人優惠，除了可以暢玩室內外遊樂設施，還可隨手拍出難得一見「聖托里尼山城」浪漫夜景，讓你不用買機票就可以體驗希臘風情。
另還有晚間7點20分準時開演全台唯一「火山夜秀-天神之戰」，以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射，透過舞台設計以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中磅薄震撼營造出烈火奔騰的視覺感受。不僅如此，玩樂園還可以免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪眺望整個南台灣景致，飽覽128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，以美景結束2023第一個連假。
除了義大世界，六福村也體恤北漂學生與上班族，專門推出開工大紅包加碼，即日起到2/5期間，舉凡任職於桃園市與新竹縣／市公司行號，憑名片及照片證件即可享有優惠購票550元入園（原價1199元）；大專院校學生打工族則在2/12前到六福村玩，出示學生證也可即享550元入園優惠，快揪上三五好友衝六福村了！