開工不想收心！「2月出遊攻略」快收　國內外通通玩起來

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📍賞櫻專車
旅遊電商Klook先前獨家開賣賞櫻專車，直接包下國光客運帶旅客殺去武陵看櫻花；除此之外還有3大日式賞櫻深度體驗，包含199元即可加購的「明月堂櫻花和菓子組」，品嚐老舖精緻工藝的好味道；MOS BURGER人氣早餐組內含日式豬排三明治等，讓你元氣滿滿看櫻花；以及限量Uber乘車85折優惠券與唯美應景的日式和服體驗等，讓旅客享受賞櫻同時，吃穿也能感受到浪漫無限的花季氛圍，滿足你賞櫻花的濃濃儀式感。
目前記者實際上官網查詢，經過旅客們搶購一輪後，目前只剩6組時間段，包含05:30-09:30、05:42-09:42、05:52-09:52、06:02、10:02、06:12-10:12、06:22-10:22，想要輕鬆坐巴士前往欣賞全台最知名櫻花，可要手腳快些囉！
📍六福村
六福村體恤北漂學生與上班族，專門推出開工大紅包加碼，即日起到2/5期間，舉凡任職於桃園市與新竹縣／市公司行號，憑名片及照片證件即可享有優惠購票550元入園（原價1199元）；大專院校學生打工族則在2/12前到六福村玩，出示學生證也可即享550元入園優惠，快揪上三五好友衝六福村了！
入園除了可玩各項經典遊樂設施外，六福村也在2023年全新推出「紅鼻子馬戲」主題活動，重金禮聘外國舞者表演高空特技，各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，利用快速的上升旋轉與下降技巧，充分展現肢體延展力與美，呈現高空的奇幻優美藝術。
另外也強力邀請眾多馬戲知名好手齊聚一堂，有本屆香港馬戲比賽世界冠軍-林乘寬、代表台灣前進馬來西亞比賽呼拉圈女神閻沛汝等馬戲好手登台演出，再結合舞蹈、雜耍和遊客互動環節，3.5米高充氣小丑近距離互動、繽紛氣球、雜耍拋環、光立方體戲耍和馬戲大鐵環，誠邀民眾前來體驗馬戲團奇幻魅力。
📍台灣燈會
睽違23年，台灣燈會終於回到台北舉辦！台北市政府府卯足全力籌辦，除了陸續曝光的超萌燈飾外，還有攜手知名設計選物平台pinkoi推出23款周邊商品，有市長蔣萬安愛不釋手的肩上磁吸光源兔玩偶、可愛發光兔兔頭飾、嘎嫂「二伯」原創品牌hahababy親子聯名穿搭等，燈會好玩又好買，就是要給各地市民看見台北市的用心。
不上班了！乾脆請假衝日本自助玩
睽違3年終於解封，你還有什麼理由不出國玩？懶得開工的旅客假期繼續請起來，也不用排隊等候旅行社名額，訂張機票就可以衝最鄰近的日本自助行。日本地鐵和台灣各地捷運一樣普遍，乘坐地鐵就可以四處玩。
像是京都、大阪當地政府也看見商機，特別針對國際旅客推出「觀光一、二日券」，不僅可在一天或兩天內不限次數乘坐京阪電車的列車，二日券更沒有連續兩天使用的限制，讓行程安排更彈性自在。在眾多指定的觀光設施出示票券，還能享有特別優惠，暢遊關西的同時還能省荷包！
自助行帶一堆行李也不用擔心，旅客只需額外購買500日圓的「Premium Car券」，便能乘坐特急電車Premium Car的指定座席車廂，全車廂均為劃位，座位寬敞又舒適，不僅提供免費Wi-Fi、插座，更設有大型行李箱的空間，省去大型行李搬來搬去的煩惱。
買完乘車券就可以暢玩日本關西了！像是探訪宇治抹茶的故鄉-宇治市，2021年10月新開幕的「茶與宇治的城市歷史公園 茶zuna」，除了有公園外，更設有博物館，可學習宇治茶及宇治的歷史；逛完還可以入住2019年12月在京都鬧區河原町開幕，集結購物、美食及飯店「GOOD NATURE STATION HOTEL KYOTO」，館內複合式多國籍餐廳「Hyssop」提供以天然為本的料理，在養生概念基礎上變化出一道道創意料理，熱愛嘗鮮的你可安排試試看喔。
另外購買「京都一乘寺拉麵套票」的旅客也可到鞍馬、貴船地區走走，於西元796年建造的京都鞍馬寺，感受日本悠久歷史的薰陶，還可從山腳仁王門可以步行或乘坐登山纜車至山頂，感受山中天然能量；貴船神社也是日本著名人氣神社之一，喜愛研究占卜的朋友也可來此算算運勢，水占卜測試運勢相當熱門，把籤文放進水中，你的運勢解說文字便會顯現出來，更可以掃瞄QR碼查看中文翻譯，對外國旅客十分便利。
來到京都怎麼可以不來碗拉麵！旅客使用「京都一乘寺拉麵套票」可安排前往京都「拉麵戰場」一乘寺，從指定合作拉麵店中挑選一家享用拉麵。像是擁有超過70年歷史的「珍遊」，濃厚鮮美的雞白湯湯頭用上雞骨等熬製，配以具彈性的麵條，一直以來備受當地人愛戴，非常適合台灣人的口味。還有更多京都、大阪等關西之旅等你解鎖，還不想收心的朋友可以衝一波了！