台鋼雄鷹隊史首次春訓　史哲籲市民支持在地球隊

中華職棒第六隊台鋼雄鷹2023年新春新台鋼雄鷹創隊史上首次春訓於今(27)日在高雄澄清湖棒球場開訓，高雄市副市長史哲在出席開訓典禮時除強調，高雄市全力支持台鋼雄鷹，也邀請市民朋友一定要進場支持在地球隊；並請運發局與台鋼雄鷹盤點澄清湖棒球場的整修規劃，讓澄清湖棒球場不僅是一座棒球場，也將是黃線捷運都會區棒球場，成為全台標竿。
記者郭凱杰／高雄報導
台鋼雄鷹去年6月簽約加盟成為中華職棒第六隊，本月16日發佈中華職棒史上最多勝的總教練洪一中，成為創隊首任總教練。洪一中今天也首次以台鋼雄鷹總教練身分帶領全體教練團及球員正式亮相，希望從零開始踏實建構球隊，迎向2023年新起點！
今天的春訓開訓典禮，計有台鋼集團會長謝裕民、球團董事長王炯棻、副市長史哲、立委許智傑、邱志偉、議員邱俊憲、何權峰、黃飛鳳、張博洋等共同出席參與新春歷史性的一刻。台鋼集團謝裕民會長也特別感謝市長陳其邁、副市長史哲以及中華職棒會長蔡其昌對台鋼的支持，順利讓台鋼雄鷹落腳高雄。
史哲也希望運發局再邀洪總一起巡檢球場各項整修的重點及規劃，期盼完善場館的進化；此外，更重要是黃線開通之後，澄清湖棒球場不僅僅是一座棒球場，將會是黃線捷運都會區棒球場，成為全台標竿。
運發局表示，運發局將與台鋼雄鷹攜手共同成為推動高雄市棒球運動的領航者，也同時積極向下基層紥根、培養在地球迷，並協助本市學校推廣三級棒球、強化社區發展，深耕經營高雄，讓高雄棒球選手有更多前進職棒的機會，為自己的職棒夢想努力。