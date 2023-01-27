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鹿希派頂8度低溫唱歌叫賣！吳姍儒心疼PO長文：姊姊愛你

▲吳姍儒（中）親自打出長文，為弟弟鹿希派（右）日前頂著寒風唱歌叫賣一事感到心疼。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒（中）親自打出長文，為弟弟鹿希派（右）日前頂著寒風唱歌叫賣一事感到心疼。（圖／翻攝吳姍儒IG）

娛樂中心/綜合報導

綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派，大年初四時被民眾直擊，獨自一人站在新竹某間百貨廣場上，頂著低溫僅有8度的寒風，一邊唱歌一邊賣著爸爸的卡拉OK產品，引發討論。對此，親姊姊吳姍儒Sandy也相當心疼，PO出長文對著弟弟喊話，「姊愛你！」

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人在家中待產的吳姍儒，今（27）日社群平台上貼出長文：「過年急凍的溫度下，我弟主動跑到卡拉轟天雷的販售攤位去盡他的一份心力。影片裡是初四對吧，我在家休息、我家人們都各自有各自的活動與安排，當然不外乎是過年期間的各種休憩，但我並不知道他做了這個選擇：去幫忙販售卡拉轟天雷。」

吳姍儒坦言，「我們對他的期待在這幾年下來也很不一樣了！」也慢慢聽到外界對於弟弟的讚美，也想和大家分享弟弟為了家庭有多努力，雖然外界仍有許多諷刺他的語氣，「但至少我身為姊姊可以告訴大家，他平常讓我翻白眼的弟弟模樣，也有非常簡單可愛的時候，他選擇過年期間在沒什麼人的廣場上唱歌販售家裡的產品⋯這件事我做不到，所以我佩服他做了這個選擇。」

▲去年鹿希派24歲生日，吳姍儒親自做蛋糕慶生，顯現姊弟倆的好感情。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲去年鹿希派24歲生日，吳姍儒親自做蛋糕慶生，顯現姊弟倆的好感情。（圖／翻攝吳姍儒IG）
她提到，可能是年齡、性格的關係，姊弟倆從小就過著不一樣的人生，「我始終不確定要用什麼語氣跟他聊天說話，好幾度都不小心開始板起面孔對他唸唸唸…但我常常看著他在想，我在哪個年紀的時候到底需要什麼？」

直到最後才想通，「我想我弟需要的是我義無反顧的愛和相信。相信他有自己的人生，要跌撞自己的一條路，甚至⋯要不斷面對、選擇熔斷迴路重新接起作用優良的線圈。成長就是這樣，沒有一次到位的，也沒有毫無破綻的，至少我自己也得在成長過程中一次次面對自己的不怎麼樣、承認自己的不足不能不清不明。」

面對外界擔心的溺愛，吳姍儒則說，「我們家最不被疼的就是這個弟弟，可能是有點對重男輕女矯枉過正吧…」不過，她認為，沒有人可以選擇自己的家庭或被教育的方式，「父母親拉拔我們長大⋯他們的父母親也拉拔他們長大⋯一代傳一代各有各的優缺利弊得失，沒有完好的父母所以不可能帶出無缺的孩子，因為理解而得以改變，或許才是每一個下一代成為自己的辦法吧。」

最後，吳姍儒強調，「這篇文章，不是要替我弟護航說話或背書，是我這一個姊姊的心情抒發。我很愛他（雖然我愛他的方式他不一定喜歡）我有時候很喜歡他也有時候很不喜歡他（就跟所有人對自己家人的狀況一樣永遠浮動）他不小了，但他其實就只不過是個24歲的人而已。其他家庭裡的細節我不需要向外界多說明，就讓我抒發一下吧，弟，姊愛你。」（編輯：詹鎰睿）

▲吳姍儒打出長文，一字一句透露出對弟弟的不捨與心疼，期許弟弟走出不一樣的人生。（圖／翻攝吳姍儒FB）
▲吳姍儒打出長文，一字一句都透露出對弟弟期待。（圖／翻攝吳姍儒FB）

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