2023年錢包開運術！必學6招旺財法：用「這4色」小心破財

＊本篇重點提示＊過完農曆新年，迎接新的開始，不少人領了年終後，會趁著過年期間除舊佈新、一併換掉舊錢包，希望讓新錢包帶來更好的財運，命理專家楊登嵙分享2023年錢包開運術，不妨做為新錢包選購參考。
▪錢包招財色：金色、土色、黑色
▪紅色、粉紅色、白色、淺藍色錢包無法招財
▪想旺財可避用圓形、不規則形狀錢包
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命理專家楊登嵙表示，2023年歲次癸卯年，水兔年，癸為水，卯為木，水生木，因此「水、木」是今年的開運元素。開運色系金及土，「水」：藍色（淺藍色不可）、黑色；「木」：綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。錢包是天天使用的活動財庫，靠6招錢包旺運法，讓新的一年好運全開。
🟡3種適合招財存錢的錢包顏色
📍1、金色系：
提升運氣，金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運。顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係，不過如果覺得金色太耀眼、用起來很不習慣，那可考慮接下來要提到的土色系（咖啡、棕色）。
📍2、土色系（咖啡色、棕色）：
土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，對於喜歡低調的人來說，土色系錢包是不錯的選擇。
📍3、黑色：
黑色錢包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以守財、聚財，且男女通用。
🟡無法招財的四種錢包顏色
📍1、紅色是招財色，但守不住錢、存不了錢
其實紅色本有「招財」的意味，但卻不適合用於錢包的顏色上，雖能招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來得快、去得更快。紅色錢包看起來像紅包的形狀，紅包多半是要贈與別人，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住。另外，紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。
📍2、粉紅色錢包招桃花，但聚財能力差
不少女性喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的錢包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是個最佳選擇。
📍3、白色錢包白淨雅致，卻要看人使用
白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有「一窮二白」，代表空空如也、或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思。除非你的命盤中與白色相合，此種人用白色錢包會比較適合，否則，白色錢包聚財效果不是最好的，且白色錢包如果保養不善，外觀看起來特別容易舊舊髒髒。
📍4、淺藍色錢包不要用，金錢如流水般流逝
藍色在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色做為包包是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，還是應盡量避免挑選藍色，尤其是代表海水的水藍色、淺藍色。
🟡2023年6招錢包旺財法
📍1、新錢包放「錢母」
當你買了新錢包，建議可以放1000元新鈔當錢母，這1000元不要花掉，要一直放錢包裡，象徵著錢包裡隨時有錢，招更多錢財，讓你「小錢生大錢」。
📍2、錢包放招財符
可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。
📍3、錢包內擺放要整齊：
人不理財，財不理你，雜亂的錢包對財運毫無幫助，鈔票應該方向統一、整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。
📍4、錢包破損舊換新：
錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，這樣財神才不會離你越來越遠。
📍5、錢包要長方形：
不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇錢包的時候，首要重點應該是避開「不規則」和「圓形」的錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾。
📍6、錢包格數要雙：
好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓錢財更旺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。