野生周子瑜「零偽裝」現身信義區！平溪放天燈百萬人讚爆
南韓女團TWICE成員周子瑜（Tzuyu）16日返台過年，低調陪伴家人多日後，昨（27）日現身台北信義區街頭！她在IG曬出造訪信義區、平溪、十分車站等地的照片，甚至「零偽裝」大方脫下口罩，貼文一出，已有128萬人按讚，網友紛紛留言：「子瑜我愛你，新年快樂」、「諧音大師，周子瑜，年年有『瑜』，心裡都屬『瑜』你」。
娛樂中心／綜合報導
子瑜昨晚在IG發文，表示：「In Taipei ..願大家心想事成、年年有『瑜』。」只見她將頭髮綁起來，臉上僅有淡妝，上身穿著米色短版外套，下身搭配牛仔寬褲與球鞋，打扮相當休閒。她不僅在信義區街頭拍照，還PO出壯觀的台北101建築；此外，她也前往平溪放天燈，寫下新年願望：「願我愛的人健康、平安、快樂、心想事成，周子瑜。」還不忘畫上愛心、笑臉圖案。
貼文及照片一出，已有128萬人按讚，網友紛紛留言：「每天都在信義，結果還是遇不到你」、「啊～瑜竟然還去放天燈，愛心天燈好特別，沒被認出來嗎？那裡這麼多人，祝瑜也心想事成，年年有瑜可以看」、「子瑜我愛你，新年快樂」、「子瑜新年快樂」、「年年有瑜，有TWICE」、「子瑜可以擔任台灣旅遊代言人了」。（編輯：郭佩蓉）