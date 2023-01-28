頂級棒球賽事經典賽、亞錦賽　接連台中登場

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李昱叡指出，台中「酷城市、酷運動」，打造優質運動城市，台中市也獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，「台中洲際棒球場」更是台灣首屈一指符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，今年將迎接睽違10年重返台中的「2023世界棒球經典賽」，日前大聯盟官方也特別推派代表率領負責球場整備、管理等20位組員，親訪台中洲際棒球場進行場勘，大讚「球場越來越有大聯盟水準」。
李昱叡提到，此屆經典賽全球僅4個城市具有主辦資格，共分A、B、C、D四組，A組賽事由中華隊、古巴、荷蘭、義大利及巴拿馬同組於台灣台中舉辦，與另外3個城市日本東京、美國鳳凰城與邁阿密並列，預賽將取前兩名進軍東京複賽，並由美國職棒大聯盟與世界棒壘球總會二大國際棒球組織於官網宣布及公告賽程，台中市再度成功爭取經典賽舉辦，球迷都很期待台灣棒球在世界舞台較勁、爭取佳績。
此外，2019年亞錦賽冠軍戰，中華隊在台中洲際主場勝出，將冠軍盃留在台灣，睽違18年再度奪冠，全場球迷激動不已。時隔4年，亞錦賽預計年底再次於台中登場，期許中華隊延續上一屆氣勢，將榮耀留在台灣。
運動局強調，市府推廣棒球運動不遺餘力，感謝各單位與棒球界的幕後英雄力挺與支持，台中洲際棒球場成功舉辦多項深受國人矚目的重要賽事，2013年舉辦過WBC首輪預賽，其它包括洲際盃，世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽，到近期的2022年U23世界盃棒球賽，讓球迷在台中見證台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，台中與有榮焉，歡迎國人踴躍支持，進場為台灣英雄們加油。