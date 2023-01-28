李聖傑獻唱霸榜情歌掀回憶殺 吐內心深處「最美遺憾」
公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前邀請到「情歌王子」李聖傑，並邀請開水小姐、黑旋風唱談人生購買的第一張專輯。主持人LuLu（黃路梓茵）細數李聖傑的〈手放開〉、〈眼底星空〉、〈你那麼愛他〉等，千萬以上點閱率的前5首霸榜情歌，李聖傑更隨點隨唱，展現「行走CD」實力，同時掀起回憶殺。
記者侯家瑜/綜合報導
李聖傑首度獻唱禁唱逾3年的〈痴心絕對〉，副歌前2句「為妳付出那種傷心妳永遠不瞭解，我又何苦勉強自己愛上妳的一切」，LuLu立即接唱「妳又狠狠逼退我的防備」，這時李聖傑笑虧LuLu：「我有那麼多哭腔嗎？」李聖傑接著分享概念微專輯《Face》三部曲，「8年前的《FACEⅠ》代表的是過去，去年10月發行的《Face II真‧裏》代表現在，《Face Ⅲ》將會展現未來。《Face II》呈現搖滾、歌劇、爵士等不同曲風，取名為《真‧裏》，期待透過音樂揭露更深層的自我，現在的自己更有態度，更有勇氣，去面對所有的事，當自己的主角！」
李聖傑現場特別演唱《Face II真‧裏》中收錄的〈最美的遺憾〉，這是一首獻給奶奶的歌曲，當時李聖傑抱病卻堅持錄下這首「疲累掙扎的靈魂」版的歌曲，他有感而發地說：「當人生遇到最低潮、難過的時候，往往最美的東西就在身邊。」
談起人生購買的第一張專輯，LuLu帶了《徐懷鈺Yuki 第一張個人專輯》，瞬間〈妙妙妙〉、〈我是女生〉的動感歌聲朗朗上口，還爆料，國小每週三便服日，媽媽都會幫她綁徐懷鈺的髮型，她暱稱為「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ頭」。
曾寶儀則特別帶來1985年張艾嘉的《忙與盲》專輯，分享整張專輯猶如一部情境劇，以生活中的聲音串接起10首歌，像該專輯製作人李宗盛在電話答錄機中留言給張艾嘉，還有張小燕的留言，至今她都會背，「當年聽到這張專輯，我還是個小女生，張姐（張艾嘉）就是當年的台北女子圖鑑，她的全才、多才多藝，讓我十分嚮往，歌聲中娓娓道來的故事，就是會唱進你心坎裡。」